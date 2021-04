Ce vélo pliant pour seulement 99 € vous aidera à vous mettre en forme même les jours de pluie | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Que rien ne vous empêche de faire de l’exercice, les vélos stationnaires comme celui-ci de Cecotec aident tous les types d’athlètes à se mettre en forme depuis chez eux et sans prendre beaucoup de place.

En été à cause de la chaleur et en hiver à cause du froid, vous pouvez toujours trouver une excuse pour ne pas sortir faire de l’exercice dans la rue, mais il n’est pas nécessaire de sortir pour se mettre en forme. Si vous souhaitez commencer à vous entraîner dans le confort de votre salon, vous pouvez le faire avec des vélos comme celui-ci.

Cecotec X-Bike C’est un outil parfait pour faire de l’exercice dur ou léger à tout moment de la journée, puis le ranger à nouveau. Dans le magasin Cecotec, vous pouvez le trouver avec une réduction de 33%, de sorte que l’investissement n’implique pas un effort aussi important.

Pour 99 euros, vous pouvez avoir un vélo d’appartement pliable chez vous dans les semaines à venir. De plus, le magasin n’inclut pas les frais supplémentaires pour l’envoi de la commande à domicile, ce qui améliore encore l’offre. Ce sont les dernières unités, donc si vous êtes intéressé, vous devriez vous dépêcher.

Ce vélo pliant est idéal si vous avez peu d’espace à la maison et que vous avez simplement besoin de faire de l’exercice pour rester en forme. C’est basique mais aussi très bon marché.

Sa principale caractéristique est la conception pliante qui vous permet de ranger le vélo dans n’importe quel placard ou coin une fois que vous avez fini de l’utiliser. Le pliage ou le dépliage est très simple grâce à son système magnétique et avec les roues inférieures, il peut être déplacé confortablement dans la maison.

Il a un écran LCD montrant pendant l’exercice le temps, vitesse, calories brûlées, distance parcourue, et même un pulsomètre qui contrôle la fréquence cardiaque pendant l’entraînement. Vous pouvez jouer avec 8 niveaux de résistance variable pour simuler des plaines et des montagnes selon vos capacités.

Les pédales ont des sangles pour mettre en œuvre la sécurité et un Système Silence Fit qui offre un pédalage agile et silencieux, comme indiqué par la marque. Bien entendu, le vélo est réglable à la hauteur de chaque utilisateur.

Pour 99 euros, il vous sera difficile de trouver une excuse pour ne pas faire vos entraînements hebdomadaires. Faire du vélo sur une machine stationnaire vous permet de réguler l’intensité de l’exercice pour ceux qui sont en processus de rééducation ou qui ont une forme basse.

