Ce vendredi, les champions reviennent aux Palaos

01/04/2021 à 22:12 CEST

Le FC Barcelone reçoit l’Elverum Handball ce vendredi à 18h45 (Esport3) avec Àlex Pascual comme seul ailier gauche avant les pertes de Casper Mortensen et Aitor Ariño lors du match aller d’un huitième de finale de la Ligue des champions qui se terminera lundi à la même heure également aux Palaos après l’accord conclu par les deux clubs avec l’approbation de l’EHF au vu des restrictions qui prévalent en Norvège dans la lutte contre Covid.

L’une des grandes attractions sera le présence d’environ 500 fans, un soutien dont le Barça est orphelin puisque le 20 février 2020, ils ont culminé une excellente phase de groupes avec une victoire contre le Pick Szeged de Juan Carlos Pastor par 30-28.

Puis vint la septième Copa del Rey d’affilée (il y en a déjà huit), le premier State of Alarm, l’annulation des éliminatoires de la Ligue des champions (direct Final Four) et le début de la saison 2020-21 toujours à huis clos.

Un rival effronté

Premier du groupe avec de pleines victoires et contraint de disputer le huitième pour une ‘cacicada’ de l’EHF, le rival a fermé l’autre groupe avec cinq points (deux victoires et un nul) et est le champion des deux dernières ligues norvégiennes.

Malgré cela, il présente une foule de joueurs intéressants, dont certains très jeunes. ET n’hésite pas à accepter le match vertigineux que le blaugrana pose comme il a toujours montré qu’ils se sont affrontés ces dernières saisons.

Luka Cindric, contre Elverum il y a deux saisons

| JAVI FERRÁNDIZ

Quand il s’agit de mettre en avant les meilleurs joueurs de l’équipe scandinave, il faut citer l’ailier français vétéran Luc Abalo (36 ans), l’arrière droit hongrois Dominik Mathe, à l’ailier gauche Alexander Blonz (attention, il pourrait être l’un des joueurs que le Barça recherche la saison prochaine), le jeune arrière droit Simen Holand Pettersen et le pivot Thomas Solstad (les trois derniers sont norvégiens).

Le technicien, exigeant

Xavi Pascual préfère oublier le décision controversée de l’EHF Cela les oblige à jouer le huitième et à se concentrer sur ce qu’ils ont en main. «Nous devons accepter l’égalité et la faire avancer. Nous respectons pleinement Elverum, une équipe qui joue plutôt bien et dont les résultats ne reflètent pas ce qu’elle fait sur le terrain », a expliqué l’entraîneur du Barça.

«Nous voulons vraiment que les fans puissent revenir aux Palaos et qu’il peut être proche de nous. Il est très important qu’il y ait des gens dans les stands et qu’ils nous aident, a poursuivi l’exportateur.

Xavi Pascual fait entièrement confiance à son équipe

| .

Avoir les deux matchs à domicile est un avantage, notamment pour éviter les déplacements, là où nous nous trouvons le plus difficile avec la pandémie. Même comme ça, nous devons faire le travail sur la pisteCela ne peut pas se faire de l’extérieur », a ajouté le Catalan.

De son côté, l’Islandais Aron Palmarsson a souligné que ces 13 derniers mois « sans audience aux Palaos ont été très mauvais. Je suis très heureux qu’ils puissent revenir et j’espère que dans un ou deux mois plus de fans pourront venir. «