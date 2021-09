Ce vendredi! L’espoir portoricain Xander Zayas rencontrera José Luis Sánchez à ses débuts en 154 livres

TUCSON, Arizona. (6 septembre 2021) – La prochaine superstar de Porto Rico espère percer avec une performance spectaculaire sous le soleil du désert. Xander Zayas, le puncheur de 19 ans de San Juan, fera un pas en avant dans l’opposition lorsqu’il affrontera José Luis Sánchez dans un combat junior de six rounds ce vendredi 10 septembre à l’AVA Amphitheatre du Casino Del Sol à Tucson. . , Arizona.

Les Zayas vs. Sánchez et une bataille légère de huit rounds entre l’invaincu Raymond « Danger » Muratalla et l’Équatorien José Angulo feront partie des combats préliminaires pour le spectacle.

Les combats préliminaires, qui incluent également la défense du titre du champion du monde WBO des poids mouches Together Nakatani contre Ángel « Tito » Acosta, seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN+ à 17h30 HE / 14h30 PT.

Promu par Top Rank, les billets limités restants au prix de 25 $ sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant Etix.com.

Zayas (9-0, 7 KO) est devenu l’un des meilleurs espoirs du sport depuis ses débuts à 17 ans en octobre 2019. Il a combattu quatre fois en 2020 et a déjà combattu trois fois en 2021. Il a dominé James Martin en six tours en février, a éliminé Demarcus Layton en 56 secondes en avril, et a suivi avec une démolition au troisième tour du vétéran irlandais Larry Fryers en juin. Le combat contre Fryers était la finale de Zayas chez les poids welters alors qu’il testait les eaux des poids moyens juniors contre le natif d’Albuquerque Sanchez (11-1-1, 4 KO), qui vient de remporter un match nul en mai contre le respecté Adrián Granados. Sánchez n’a plus perdu depuis 2013.

Muratalla (12-0, 10 KOs), un natif de Californie du Sud entraîné par Robert Garcia, a marqué sept victoires consécutives par KO. Le joueur de 24 ans a brillé à quelques reprises l’année dernière à l’intérieur du MGM Grand Las Vegas Bubble et a été présenté en mai dans l’émission Josh Taylor vs. José Ramírez avec un KO au cinquième tour du vétéran de 30 combats José Gallegos. Angulo (14-2, 7 KO) a remporté deux combats d’affilée depuis une défaite par décision majoritaire face à l’espoir alors invaincu Alejandro Guerrero.

Dans d’autres actions de combat préliminaires sur ESPN +:

• L’olympien mexicain 2016 Lindolfo Delgado (12-0, 11 KO), qui a fait ses débuts au Top Rank le 19 juin avec une décision unanime contre Salvador Briceno, revient contre Miguel Zamudio (45-16-1, 28 KO) dans un combat de poids welter junior rond.

• René Telléz Girón (15-1, 9 KO), qui a battu un record en décembre 2019 à élimination directe contre l’espoir Karlos Balderas, affrontera le Texas Eduardo Garza (15-4-1, 8 KO) dans un combat de huit rounds chez junior léger. Girón s’est battu une fois depuis la victoire sur Balderas, éliminant Guadalupe Acosta Rodríguez en novembre dernier en sept rounds.

• Le puncheur junior mexicain Omar « Pollo » Aguilar (21-0, 20 KOs) fera un pas en avant dans l’opposition lorsqu’il rencontrera Carlos Manuel Portillo du Paraguay (22-3, 17 KOs) dans un combat de huit rounds. . Aguilar a 15 KO au premier tour et ne s’est pas étendu au-delà de trois tours depuis décembre 2018.

• José « Fosforito » Ramírez de Tucson fera ses débuts professionnels contre son compatriote natif de l’Arizona Miguel Ceballos (2-0, 2 KOs) dans un combat de quatre rondes chez les juniors poids plume.

