Ce ventilateur est ce qu’il vous faut cet été : il dispose du WiFi et se contrôle avec le téléphone portable et les commandes vocales | La technologie

N’attendez plus pour vous préparer pour l’été. Avec ce ventilateur de plafond, les températures élevées seront plus supportables et il ne pourrait pas être plus confortable à manipuler : il dispose du WiFi et vous pouvez le contrôler avec votre téléphone portable et des commandes vocales.

Bien que l’été n’ait pas officiellement commencé, les températures élevées se font déjà sentir. Si vous n’avez pas encore équipé votre maison pour y faire face, vous avez sûrement commencé ces derniers jours à envisager la possibilité d’acheter un ventilateur.

Les ventilateurs de plafond sont une solution très pratique pour éclairer et rafraîchir une pièce, ils sont donc une alternative fortement recommandée. Et si vous recherchez le confort, ce modèle Leroy Merlin est fait pour vous : Il dispose d’une connexion WiFi, vous pouvez le contrôler avec votre mobile et commandes vocales et son prix est de 209 euros.

Nous parlons de Ventilateur WiFi Fungo, un modèle qui fonctionne comme plafonnier et ventilateur avec un design minimaliste attrayant. Il a une finition blanche avec des lames en bois, un aspect qui s’intègre dans la décoration de n’importe quelle pièce.

Par rapport à d’autres modèles, Le principal avantage de ce ventilateur de plafond est qu’il est équipé d’une connexion WiFi. Grâce à cela, il est possible de contrôler à la fois l’éclairage de la lampe et le ventilateur lui-même avec un confort absolu via un téléphone portable. En outre, il est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le faire fonctionner via des commandes vocales, et dispose d’une télécommande.

Il possède un moteur à courant continu (courant continu), qui présente certains avantages par rapport aux moteurs à courant alternatif (courant alternatif), notamment qu’il est plus efficace et réduit la consommation d’énergie jusqu’à 70%, est 50% plus silencieux, il vacille moins et est plus durable.

Le ventilateur a trois lames et offre cinq vitesses afin que vous puissiez régler l’intensité de l’air en fonction des besoins de chaque instant. Il est indiqué pour aérer des pièces jusqu’à 40 mètres carrés, vous pouvez donc l’installer dans des pièces très spacieuses.

Autre particularité intéressante, il possède une fonction inverse, qui consiste à inverser la rotation des pales en hiver pour déplacer l’air chaud accumulé sur le toit vers le bas. Cela améliore les performances de chauffage et contribue aux économies d’énergie.

La lampe, quant à elle, intègre une lumière LED à intensité variable et vous offre la possibilité d’ajuster la tonalité et l’intensité de l’éclairage en fonction de l’environnement que vous souhaitez créer.

