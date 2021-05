Ce ventilateur Xiaomi est contrôlé depuis le mobile et est maintenant en vente à un prix avantageux, pour seulement 39,99 € | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Mi Smart Standing Fan 1C est un ventilateur puissant que vous pouvez contrôler à distance pour atténuer facilement la valeur de cet été à la maison.

L’été approche et s’annonce torride, quand on s’y attend le moins, les températures élevées nous auront atteint et alors il sera plus difficile de trouver des produits à bon prix pour adoucir l’environnement chez soi. Il est temps de parier sur un bon système de ventilation comme ce ventilateur Xiaomi.

le Mon ventilateur sur pied intelligent 1C C’est un ventilateur de sol haute puissance que vous pouvez contrôler depuis le canapé avec votre voix en fonction des besoins à tout moment de la journée. Si vous cherchez une solution simple et pas chère pour cet été, ce ventilateur coûte moins de 40 euros.

Vous pouvez trouver el Xiaomi Fan 1C sur Ebay avec une réduction de 50%, c’est-à-dire vous économisez 40 euros pour l’acheter maintenant. C’est le magasin avec le meilleur prix en ce moment, sur Amazon il coûte 47 euros. En outre Ebay le livre également gratuitement à votre domicile depuis l’Espagne pour une expédition plus rapide et plus sûre.

Ce ventilateur à usage domestique réglable en hauteur peut être contrôlé avec votre mobile.

L’achat est approuvé par le Programme de garantie client Ebay Cela vous permet de demander un remboursement de l’argent s’il ne s’agit pas du produit que vous aviez commandé ou s’il a été endommagé en cours de route. Tu l’aurais à la maison tout au long de cette semaine Si vous le commandez maintenant, pour commencer à l’essayer ces jours-ci, la chaleur commence déjà à se manifester.

Ce ventilateur répond à toutes les attentes d’un produit conçu et fabriqué par Xiaomi, avec un design simple qui vous permet d’allonger ou de raccourcir votre pied et de le placer sur différentes surfaces: plus haut du sol, ou surélevé sur un meuble à reprendre moins d’espace. Avec ses 7 pales, il peut créer un puissant flux d’air et atteindre jusqu’à 15 mètres.

Assembler votre propre Smart Home est plus facile qu’il n’y paraît, cela peut également être moins cher si vous savez quels produits rechercher pour pouvoir contrôler les produits de votre maison tels que les ampoules, les appareils électroménagers, les lampes ou les téléviseurs.

Votre système intelligent le connecte avec d’autres produits de la maison que vous avez de Xiaomi. Par exemple, si un capteur de fenêtre identifie qu’il est ouvert, vous pouvez éteindre le ventilateur pour économiser de l’énergie. Ou si le purificateur d’air est en marche, allumez également le ventilateur.

Avec Mi Home, vous pouvez faire en utilisant Alexa ou Google Home et contrôlez-le par la voix à partir d’un haut-parleur intelligent ou d’un téléphone. Arrêtez-le, contrôlez la température ou activez le mode nuit et désactivez-le à une certaine heure. Pour 39,99 euros, c’est une proposition économique et polyvalente pour les prochains mois.

