Ce virus a un plan de match pour la survie, alors préparons-nous à nous battre, déclare un expert de Covid

Le coronavirus menacera l’humanité pour les années à venir et la réponse n’est pas de parler de mettre fin à la pandémie mais d’être prêt à éteindre les épidémies partout où elles éclatent dans le monde, selon un éminent expert.

Les vaccins seuls ne suffiront pas, car le virus va muter pour vaincre les protections offertes par les vaccins actuels, devenant une « menace toujours présente », selon le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19.

« Ce ne sera pas une maladie qui pourra être éradiquée de si tôt. En effet, il peut ne pas être possible de l’éradiquer du tout, car, en mutant constamment, le virus indique son plan de match pour la survie », a-t-il déclaré à l’Evening Standard’s Vaccine for the World.

« Plutôt que de parler de vaincre la pandémie, pourquoi ne parlons-nous pas d’être prêts pour Covid. Et être prêt pour Covid signifie être capable de se défendre contre le virus lorsqu’il commence à apparaître dans une communauté avec un pic de maladie. »

Ces défenses devraient être un mélange de vaccinations, de pratiques d’hygiène, de port de masques, de distanciation physique et de programmes de test, de traçage et d’isolement.

« Ces éléments doivent être regroupés dans un système, mais ce ne sera pas la vaccination seule qui résoudra le problème. Ce ne sera pas seulement l’hygiène qui résoudra le problème, ce ne sera pas seulement les masques faciaux … c’est en fait de les rassembler tous et d’être très intelligent sur la façon dont vous utilisez l’équilibre entre ces différentes interventions.

La prochaine frontière du coronavirus est le monde en développement où le virus s’implante dans les communautés les plus pauvres en grappes qui peuvent exploser en une vague d’infections.

Un enfant est assis alors que des membres de l’armée patrouillent dans les rues d’Antananarivo, la capitale malgache, pour imposer un verrouillage de Covid-19 en avril

Une femme se fait vacciner contre le coronavirus sur la piste d’atterrissage de Kololo à Kampala, en Ouganda

Les gens font la queue pour recevoir le vaccin contre le coronavirus Sinopharm à l’hôpital Wilkins de Harare, au Zimbabwe

«Nous pensons à ces poussées explosives qui se sont produites par exemple en Inde, au Népal, à Trinité-et-Tobago, en Haïti au Paraguay – nous pensons que ce sont les virus en mutation, nous pensons que ce sont le résultat des déplacements de personnes, mais surtout nous pense que ceux-ci sont là pour rester », a déclaré Nabarro, codirecteur de l’Institute of Global Health Innovation (IGHI) à l’Imperial College de Londres.

Après que les dirigeants des principales nations industrielles du G7 ont promis un milliard de doses de vaccin Covid pour les pays pauvres, le Dr Nabarro a déclaré qu’ils devaient désormais être responsables de la livraison des jabs, notamment en supervisant le déploiement et en augmentant la capacité de fabrication.

Saba Ghani/Standard du soir

« Passez de la promesse que vous allez faire des choses à l’organisation d’une réponse programmée », a déclaré le Dr Nabarro. “Nous avons en fait besoin que les dirigeants du G7 ne se positionnent pas et ne se positionnent pas, mais qu’ils assument la responsabilité de la situation, développent et mettent en œuvre, puis soient responsables d’une réponse mondiale.”

Sur le milliard de doses promises, au moins 870 millions seront partagées directement par le don de vaccins excédentaires, avec l’objectif d’en livrer au moins la moitié d’ici fin 2021. La plupart des vaccins seront livrés via le programme COVAX dirigé par l’OMS.

“De nombreux autres pays sont maintenant confrontés à une augmentation du nombre de cas – et ils y sont confrontés sans vaccins. Nous sommes dans la course de notre vie, mais ce n’est pas une course juste, et la plupart des pays ont à peine quitté la ligne de départ”, a déclaré le directeur de l’OMS. -Le général Tedros Adhanom Ghebreyesus suite à l’annonce du G7.

Le Dr Tedros a appelé à un effort mondial massif pour vacciner au moins 10 % de la population de tous les pays d’ici septembre et au moins 30 % d’ici la fin de l’année. Pour atteindre ces objectifs, 100 millions de doses sont nécessaires en juin et juillet et 250 millions d’ici fin septembre.

Saba Ghani/Standard du soir

« La bonne chose à faire est que le monde aide les pays africains à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se préparer à de nouvelles poussées … Cela signifie des tests denses et un isolement vraiment rigoureux des personnes atteintes de la maladie et une vaccination en anneau localisée où vous vaccinez autour d’un pic. pour empêcher les cas de sortir. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de vaccin », a averti le Dr Nabarro.

Dr David Nabarro (à gauche)

/ . via .

La livraison aléatoire de vaccins en Afrique a contribué à attiser le scepticisme autour des jabs, a-t-il déclaré.

« Pour les pauvres, les marginaux, les salariés journaliers, il existe une réelle méfiance vis-à-vis de ce que proposent les élites », a déclaré le Dr Nabarro.

“Cette idée que nous pouvons distribuer un peu de vaccin ici et là et qu’ils devraient être heureux et reconnaissants, tout ce que vous faites avec cela est de créer de la suspicion, de la colère et de la frustration.”