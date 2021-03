Ce virus virtuel transmettant Bluetooth peut imiter la propagation du COVID

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Les chercheurs ont développé un virus virtuel qui se transmet entre les téléphones via Bluetooth.

Il répond aux directives de distanciation sociale de la même manière que le virus COVID actuel.

La technologie sera utilisée pour évaluer plus précisément la propagation du COVID-19.

Dans un effort de collaboration, des chercheurs de l’Université du Queensland, de l’Université de Melbourne et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé un «virus virtuel» qui peut se transmettre entre les téléphones pour imiter la propagation du COVID-19.

Appelés brins Safe Blues, les jetons virtuels de type virus circulent et se répliquent entre les appareils mobiles à l’aide de Bluetooth. Ils sont également conçus pour répondre aux directives de distanciation sociale de la même manière que le virus lui-même.

Alors, comment ça marche?

Selon le document de recherche publié dans le Journal des modèles, les peuplements virtuels varient dans leurs propriétés virales, telles que les temps d’incubation et les niveaux d’infectiosité.

Ils sont comptés comme actifs pendant une durée limitée sur chaque téléphone «infecté». Pendant ce temps, si l’appareil est à proximité immédiate d’un autre appareil, il y a une chance que le brin se propage vers l’appareil voisin.

De même, si le téléphone est isolé, il est peu probable que le brin se propage.

Ce virus virtuel à transmission Bluetooth pourrait potentiellement aider à évaluer plus précisément la transmission du COVID-19. Le document de recherche note que contrairement aux épidémies biologiques, le nombre de dispositifs infectés par chaque brin peut être mesuré en temps réel.

«Safe Blues offre une solution pour les estimations en temps réel au niveau de la population de la réponse d’une épidémie aux directives gouvernementales et aux projections dans un avenir proche», déclare le document.

Les chercheurs ont également développé une application Android pour une expérience planifiée sur le campus afin de tester les protocoles et les techniques du programme. Ils disent que la technologie peut être utilisée pour former des modèles sophistiqués d’apprentissage automatique à estimer les nombres d’infection actuels et futurs par le SRAS-CoV-2.