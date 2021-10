OK, alors maintenant nous savons que Colin Robinson est mort – ou l’est-il ?

Dans la finale de la saison 3 de jeudi soir de la comédie de vampires FX farfelue et surréaliste « Ce que nous faisons dans l’ombre », Laszlo (Matt Berry) s’est rendu dans le sous-sol de la maison du groupe à Staten Island pour faire ses adieux au « vampire énergétique » Colin (Mark Proksch) , qui moisissait dans un lit après être mort dans l’avant-dernier épisode.

Colin avait un trou béant dans sa poitrine, et quand Laszlo, tenant une lanterne, a suivi une piste visqueuse dans une autre pièce, il a découvert un nouveau-né nu et pleurant – avec la tête d’homme adulte de Colin et tenant ses lunettes noires omniprésentes.

« S-t, » marmonna Laszlo. Mec, on comprend.

« Colin sous la forme que nous connaissons comme étant un vampire énergétique est mort après 100 ans, ou a cessé d’exister, mais cette nouvelle forme de lui était en gestation à l’intérieur de son corps tout ce temps et a jailli », producteur exécutif / showrunner / écrivain Paul Simms a déclaré au Post dans une interview avec Proksch et le co-auteur Sam Johnson. « Maintenant, la question est : sera-t-il le même Colin, le même vampire énergétique que nous connaissons, ou deviendra-t-il quelque chose de différent ? »

Simms a déclaré que, dès le départ, il n’avait jamais été question de tuer Colin (sous quelque forme qu’il prenne). « Après la saison 1, nous ne pouvions pas continuer à faire des blagues sur » Colin raconte une histoire ennuyeuse et cela draine l’énergie des gens « , et c’est pourquoi au cours des deux dernières saisons, vous l’avez vu devenir plus membre du groupe avec [showing] plusieurs facettes de sa personnalité.

Nastasia Demetriou et Matt Berry dans le rôle de Nadja et Laszlo.

« Une partie est venue d’une discussion que nous avons eue dans la salle des écrivains : comment devient-on un vampire énergétique ? Sont-ils nés ainsi ? Est-ce que quelqu’un les transforme en vampire énergétique ? Puisque nous ne pouvions pas comprendre les réponses que nous pensions, eh bien, faisons en sorte que ce soit la recherche de Colin… et lui donnions un « voyage » pour continuer.

« Mais nous voulions une bonne surprise à la fin et un bon défi pour nous-mêmes dans la saison 4. »

Proksch a déclaré qu’il pensait « c’est génial » comment la disparition et la renaissance de Colin ont été gérées.

« Je ne pense pas qu’il ait trouvé ce qu’il cherchait – je ne pense pas qu’un vampire énergétique le fasse jamais – parce qu’il commençait clairement à chercher et a eu cette crise de la quarantaine juste à la fin de sa vie, ou de son cycle, Ou peu importe comment tu veux l’appeler. C’est leur malédiction – ils n’apprennent jamais vraiment sur eux-mêmes et d’où ils viennent.

Harvey Guillen (à gauche) et Kayvon Novak dans le rôle de Guillermo et Nandor.

« La dernière chose que vous voulez en tant qu’acteur comique est de devenir un cliché, où les choses que vous dites et faites dans la première saison deviennent ennuyeuses pour les téléspectateurs dans la troisième saison. « De quoi tu parles, Willis ! n’était pas aussi drôle dans la saison 4 ou 5 », a-t-il déclaré, se référant au slogan de Gary Coleman dans « Diff’rent Strokes ».

«Je suis très conscient de cela en tant que téléspectateur et quelqu’un qui a beaucoup d’opinions sur la télévision et la comédie et je ne veux pas tomber dans ces pièges. Donc ça a vraiment gardé le caractère frais.

Baby Colin n’était que la cerise sur le gâteau de la finale de jeudi soir, dans laquelle Laszlo a trompé sa femme Nadja (Natasia Demetriou) pour qu’elle se rende au Royaume-Uni (pour un siège au Conseil vampirique) et, pour faire bonne mesure, a cloué le familier Guillermo (Harvey Guillen ) dans une caisse avec elle (et son cercueil) pour leur voyage transatlantique. Avec le départ de Guillermo, cela signifiait que Nandor (Kayvon Novak) devait voyager seul à l’étranger alors qu’il était assis tristement dans un train NJ Transit, arborant un sac à dos bleu JansPort pour enfant.

Simms a donné un aperçu de la saison 4, qui en est actuellement à sa quatrième semaine de tournage.

« Ce que nous voyons à la fin [of Season 3] c’est qu’ils étaient prêts à se disperser aux quatre vents », a déclaré Simms. « Je pense que tous les voyages qu’ils ont fait entre les saisons [3 and 4] est décevant pour chacun d’eux de différentes manières – ce qui ramène la plupart d’entre eux à leur point de départ. »