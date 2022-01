Ce Xiaomi Redmi Note 9 à seulement 131 euros est votre dernier cadeau des rois | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Rois Mages sont déjà partis, mais cela ne veut pas dire que les cadeaux sont terminés, car toujours au mois de janvier il y a une multitude d’offres que nous pouvons acheter dans nos boutiques préférées, et maintenant nous avons une nouvelle opportunité de faire ce cadeau des rois que vous ne pouviez pas acheter il y a quelques jours.

Et en ce qui concerne le marché de la téléphonie mobile, il y a toujours de bonnes offres, et Xiaomi le sait très bien dans les smartphones d’entrée de gamme, et le Redmi Note 9 est l’une des meilleures options.

Et en profitant des quatre jours sans TVA de MediaMarkt, vous pouvez acheter le Xiaomi Redmi Note 9 pour seulement 131,40 euros, un appareil qui bénéficie d’une remise de près de 30 euros et que vous pourrez recevoir dans les prochains jours.

Le Xiaomi Redmi Note 9 n’est qu’à 131,40 euros pour bien commencer l’année

Le Xiaomi Redmi Note 9 à 131,40 euros chez MediaMarkt vous pouvez le recevoir chez vous dans les prochains jours ou le récupérer dans votre magasin Mediamarkt le plus proche en seulement deux heures.

Le dispositif d’offre est livré avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, et est protégé par un imposant écran de 6,53 pouces en résolution FullHD+, avec un processeur Helio G85, parfait pour déplacer les applications les plus populaires du marché et profiter de la plupart des jeux mobiles.

C’est un appareil avec quatre caméras arrière Parmi eux, un capteur principal de 48 Mpx, accompagné d’un ultra grand angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. Il possède également la caméra frontale avec un capteur de 13 Mpx.

C’est un appareil très populaire d’une marque bien connue et que vous pouvez maintenant obtenir avec un rabais énorme pour faire ce cadeau de Noël que vous ne pouviez pas.

