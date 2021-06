Ce yacht de 160 mètres a des voiles solaires et ne nécessite pas de vent sur le dessus | Vie

Ce super yacht est la chose la plus spectaculaire que vous pourrez voir à court terme, et il est si beau que vous ne pourrez probablement le visiter que dans vos rêves.

En plus des voitures futuristes, des robots de toutes sortes et même des appareils qui nous permettent de découvrir la profondeur de l’espace, ils sont également en cours de création des navires capables de naviguer dans tous nos océans avec aisance et surtout non polluants, et maintenant un super yacht futuriste vient d’être annoncé que vous allez adorer.

Le designer norvégien, Kurt brin, a créé un nouveau concept de superyacht de 160 m appelé Floride qui vient avec une technologie de navigation innovante futuriste avancée.

Dans la déclaration, via l’ingénierie intéressante, on peut lire que le yacht a mâts-ailes avec technologie de l’ère spatiale en fibre de carbone. D’autre part, trois voiles de 80 m de haut sont escamotables électro-hydrauliques.

Les voiles latérales sont recouvertes de panneaux solaires dernière génération et en cas d’absence de vent, ce yacht peut être transformé en mode voile solaire pour qu’il se déplace toujours à pleine vitesse.

Il est également capable de produire de l’énergie électrique à partir de vos panneaux solaires, comprenant également un système qui lave et polit le mât aile à chaque fois qu’il est rétracté, garantissant ainsi qu’il peut produire un maximum d’énergie solaire.

Cette énergie finit par être stockée dans le parc de batteries qui pourra être utilisé plus tard pour la production d’hydrogène. Et si cela ne suffisait pas, il est équipé de générateurs hydrauliques qui produisent de l’énergie électrique.

Ils font remarquer que par rapport à un yacht traditionnel de la même taille, la réduction de carburant est de 90%mais dans des conditions météorologiques idéales, il produira plus d’énergie qu’il n’en utilisera.

En plus de son design extérieur spectaculaire et de sa technologie de pointe pour se déplacer autour de l’océan, il dispose également d’une multitude d’équipements. Par exemple, ce superyacht a un héliport sur le pont avant.

Il a également un grande piscine sur le pont arrière et même un club de plage complet avec un grand choix de bateaux, VTT, jet skis et une multitude de jouets nautiques.

Intel et Rolls-Royce ont annoncé un accord de collaboration pour la construction d’un système mondial de navigation de navires autonomes en haute mer, appelé Intelligent Awareness System.

Si vous pensez que je ne pourrais pas offrir beaucoup plus, au centre a une barre circulaire de deux étages et peut-être ce qui vous surprendra le plus, c’est une sorte de limousine amphibie submersible qui peut conduire les personnes intéressées à la plage la plus proche en quelques minutes. Oui, ne vous inquiétez pas, il comprend une salle de sport, un spa, un garage pour les super voitures de sport et même une salle de cinéma.