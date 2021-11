Ce Zelda: Breath Of The Wild Randomiser déplace tout et vole vos objets

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

En ce qui concerne Zelda: Breath of the Wild, la scène du modding a été tout simplement spectaculaire. Les fans ont été occupés à créer toutes sortes de versions d’Hyrule au cours des dernières années, y compris des packs DLC non officiels entiers et toutes sortes d’autres modifications chaotiques du jeu de base, et ce dernier effort est encore un autre ajout impressionnant.

Le modder connu de Breath of the Wild Waikuteru est de retour, créant cette fois un Randomiser qui mélange tout et devrait garder même les joueurs les plus expérimentés sur leurs gardes. Révélé aujourd’hui lors d’une première sur YouTube, le nouveau mod randomise les objets que vous trouvez, les objets qui vous sont donnés par les PNJ, ainsi que les chutes ennemies elles-mêmes. Même la déformation via l’ardoise Sheikah ou l’entrée et la sortie des sanctuaires peuvent également être aléatoires – qui sait où vous finirez !

Mais cela ne fait qu’effleurer la surface. Waikuteru nous dit que le projet a pris « des centaines d’heures de travail », nous fournissant une liste de certaines des fonctionnalités les plus impressionnantes du randomiseur. Vous pouvez trouver la liste ci-dessous; notez que le randomiseur peut voler des objets dans votre sac sans avertissement, donner ou emporter vos rubis, faire apparaître Lynels et Guardians n’importe où, vous soigner ou vous causer des dégâts à tout moment, et plus encore. Cela semble dingue.

« J’ai construit un nouveau système que j’ai nommé ‘Le cycle de randomisation’. Ce cycle apparaîtra au hasard et choisira l’une des nombreuses options qui changeront votre jeu à la volée. Plus le cycle de randomisation ne déclenchera/choisira pas d’option, plus la chance est élevée, ce qui aboutit finalement à une chance de 100 %. Randomiseur – Spawn : Cela fera apparaître des ennemis partout dans Hyrule – ces ennemis ont également des armes aléatoires. L’option choisie peut être inversée.

Randomiseur – Interdiction : Fixera des interdictions telles que la sauvegarde, la déformation, l’utilisation de sanctuaires, manger, boire, tuer le temps, etc. L’option choisie peut être annulée.

Randomiseur – Temps : L’heure changera à la volée, ce qui entraînera une modification de la météo, de l’éclairage et du comportement de l’ennemi (par exemple, dormir) et des horaires des PNJ.

Randomiseur – Environnement : Changera l’environnement, en mettant tout en feu (par exemple, le volcan Eldin), en le rendant froid (par exemple, les montagnes de Hebra) ou chaud (désert Gerudo). La définition d’une « palette » spécifique peut également se produire, comme le brouillard de Lost Woods (y compris la musique), l’obscurité totale, une tempête de sable, etc.

Randomizer – Prenez l’équipement : L’un des équipements du joueur sera sorti de sa poche ce qui peut entraîner des situations dangereuses et augmenter l’excitation.

Randomiseur – Argent : Un montant aléatoire de rubis sera soit perdu, soit crédité au joueur.

Randomizer – Dégâts et soins : Peut endommager ou soigner le joueur.

Randomizer – Obtenir l’article : Le joueur recevra un objet. Cela peut inclure tout comme les petites épées, les grandes épées, les lances, les boucliers, les arcs, les pièces d’armure, les fruits, la viande, les insectes, les plantes, etc.

Randomiseur – Chaîne : Déformera le joueur vers différents points de réapparition. Cela peut également inclure le transfert du joueur dans un monde différent. Par exemple, du surmonde normal à la bête divine.

Waikuteru prévoit de lancer le mod gratuitement le jour de Noël, bien que, comme c’est le cas pour tout mod fait par des fans comme celui-ci, nous devons vous avertir que cela n’est pas officiellement sanctionné par Nintendo. Pourtant, voir ce que les fans peuvent faire nous impressionnera toujours et ce mod en particulier semble être très amusant.