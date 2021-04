Ceará bat Wilstermann dans un duel avec les buteurs colombiens

22/04/2021 à 02h47 CEST

. / Sao Paulo

le Ceara Le Brésilien, avec un but et l’aide de l’ailier colombien Stiven Mendoza, a fait ses débuts ce mercredi en Copa Sudamericana avec un Victoire 3-1 sur Jorge Wilstermann Bolivien, qui a montré son mauvais moment de forme. Malgré cela, l’équipe bolivienne a réduit la différence grâce au colombien Humberto Osorio.

L’équipe dirigée par Guto Ferreira a résolu le match en seulement huit minutes de la première mi-temps, avec les buts au volant Pedro Naressi et l’attaquant Mendoza, qui est devenu l’un des meilleurs joueurs du Ceará au début de la saison 2021. Wilstermann, troisième pour dernier du championnat bolivien, dans l’un de leurs pires départs de campagne ces dernières années, a réduit les distances, également d’un penalty, à à travers Osorio, à la 54e minute. Cependant, le milieu de terrain brésilien Vignoble il a condamné Ceará à la 82e minute lorsqu’une contre-attaque contre une passe de Mendoza a culminé.

Le triomphe permet à l’équipe brésilienne d’ajouter les trois premiers points et de devenir leader provisoire du groupe C, complété par l’Arsenal argentin et Bolívar bolivien. Au contraire, le trébuchement à l’Arena Castelao de Fortaleza laisse l’entraîneur bolivien Mauricio Soria sur les cordes, qui avait déjà atteint cet engagement fortement remis en question.

L’attente à Fortaleza était maximale, car Ceará n’avait pas participé à un tournoi de Conmebol depuis une décennie. Les premières minutes ont été assez dynamiques, les deux équipes à la recherche du but, chose étrange pour une première dans une compétition internationale. Même l’équipe bolivienne a commencé avec une certaine prédisposition à gratter un point, même si les Brésiliens ont rapidement pris le contrôle du match. Ils n’avaient qu’à transformer leur domination en buts. Vina et Felipe Vizeu, ce dernier prêté par l’Udinese italien jusqu’en juin prochain, étaient sur le point de le faire. Cependant, c’est le milieu de terrain Pedro Naressi qui a ouvert la boîte à la 29e minute, après avoir terminé un jeu d’équipe cuit sur un feu lent.

Le coup a fait tomber l’équipe d’aviateurs, qui a commis peu de temps après un penalty sur le latéral Bruno Pacheco. Les joueurs de Wilster n’ont même pas protesté. Mendoza n’a pas manqué de onze mètres et a creusé les écarts à la 37e minute.Et, sans les interventions de Banegas, l’équipe de Mauricio Soria aurait pu se reposer avec un résultat plus encombrant.

Cependant, il reviendrait pour entrer dans le jeu dès le début de la seconde mi-temps grâce à un penalty de Mendoza sur l’Argentin Pato Rodríguez qu’Osorio a converti. À partir de là, les forces ont été égalisées, mais Ceará a été plus efficace et a mis le final 3-1 à travers Vina. Débuts de rêve pour les Brésiliens face à Jorge Wilstermann qui revient en Bolivie avec plus de doutes.