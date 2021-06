Ceballos conclut un accord avec le Betis, le Real Madrid veut au moins 25 millions d’euros – rapport

in

Le Real Madrid veut se séparer du milieu de terrain Dani Ceballos, c’est clair. Ceballos a passé les deux dernières saisons à jouer pour Arsenal et n’a pas fait assez pour convaincre le club qu’ils devraient le garder, alors Madrid veut le vendre.

Dans ce contexte, Ceballos a suscité l’intérêt de l’AC Milan et du Betis. Le milieu de terrain souhaite faire un retour dans son club de toujours et a conclu un accord verbal avec le Betis en attendant que l’équipe andalouse et le Real Madrid puissent s’entendre sur son transfert, selon un rapport publié sur ABC.

Le Betis n’a pas encore envoyé d’offre formelle au Real Madrid pour Ceballos et Los Blancos veulent au moins 25 millions d’euros, selon ce même rapport. Le Betis ne veut pas payer autant d’argent, il semble donc que Madrid pourrait se retrouver dans une situation où il doit réduire ses attentes à moins que d’autres clubs n’envoient des offres pour Ceballos, étant donné qu’il est clair que Los Blancos n’ont pas beaucoup de poids dans cette situation.