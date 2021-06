Ceballos : « Je dois parler avec Ancelotti, je veux être pertinent »

in

Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, devrait retourner dans la capitale espagnole après son contrat de prêt de deux saisons avec Arsenal, où il a joué des minutes pertinentes mais n’a toujours pas pu atteindre son plein potentiel. Ceballos sait qu’il pourrait en fait avoir une chance de rester à Madrid maintenant que l’entraîneur Zinedine Zidane est parti et a parlé de son avenir dans une interview avec El Larguero de Cadena SER.

«Je pense que cette année j’ai mûri en tant que joueur et je pense qu’il est maintenant temps pour moi de m’installer dans un club avec un long contrat afin que je puisse montrer mon jeu. Ancelotti vient d’arriver et nous devons parler. Je ne l’ai pas rencontré, mais beaucoup de joueurs m’ont dit de bonnes choses à son sujet, donc je suis sûr que Madrid sera bon pour lui », a déclaré Ceballos.

Le milieu de terrain n’a pas encore d’attentes pour la saison à venir.

«Il est clair que je dois d’abord parler avec l’entraîneur Ancelotti et savoir ce qu’il veut de moi et lui dire ce que je veux, ce qui doit être pertinent. Je ne vais pas à l’Euro et il y a bientôt une Coupe du Monde. Nous devons avoir une discussion honnête », a-t-il ajouté.

Ceballos semble clairement vouloir un rôle que le Real Madrid n’est peut-être pas prêt à lui confier. Il pourrait toujours être un joueur en rotation au milieu de terrain et un atout précieux pour Ancelotti, mais s’il veut être un titulaire incontesté afin de figurer sur la liste de l’Espagne pour la Coupe du monde 2021, il devra peut-être quitter le Real Madrid et trouver un autre club.

De plus, Ceballos ne veut pas d’un autre accord de prêt. Compte tenu de la crise financière actuelle due à la pandémie de Covid, il ne sera pas facile pour Madrid de trouver une offre raisonnable pour le milieu de terrain, donc le club et le joueur devront peut-être rester occupés tout l’été.