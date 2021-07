Ceballos : « Je veux jouer pour le Real Madrid la saison prochaine »

Le milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos s’est entretenu avec AS dans une interview où il a donné un aperçu des Jeux Olympiques et a également discuté de son avenir et de ses chances de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine.

« Je suis calme et j’ai été très clair. Il me reste deux ans de contrat avec le Real Madrid et mon plan est de continuer. On verra si le club est en contact avec moi après les JO et ensuite je prendrai ma décision. C’est clair, je veux jouer pour le Real Madrid la saison prochaine, mais nous devons connaître les plans de l’entraîneur et être objectifs”, a-t-il déclaré.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aurait été intéressé par la signature de Ceballos pour Naples. Le milieu de terrain a été interrogé à ce sujet et si la présence d’Ancelotti pouvait ou non l’aider.

“Avec sa signature, il y a beaucoup d’options pour le milieu de terrain car il joue souvent avec une formation 4-3-3 et un ailier inversé à l’intérieur. Cela dépendra de mes performances, de ma forme et du discours que nous devons avoir pour que je sache ce qu’il veut de moi. A partir de ce moment-là, je veux juste avoir les mêmes chances que tout le monde dans l’équipe parce que je me rends compte que si je veux jouer, je dois le gagner sur le terrain afin de rendre le travail de l’entraîneur plus difficile », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid aurait été intéressé par la vente de Ceballos pour environ 30 millions d’euros, mais il n’est pas clair s’il aura ce genre de valeur sur le marché des transferts actuel. Ancelotti pourrait probablement l’utiliser, mais Ceballos a exprimé son désir de jouer des minutes pertinentes et il n’est pas clair s’il aura ce qu’il faut pour le faire au Real Madrid.