Ceci est la nouvelle étiquette de pneu et ce sont les informations qu’elle offre | Moteur

La nouvelle étiquette de pneu entre en vigueur dans quelques jours. Nous vous parlerons du nouvel étiquetage européen et de toutes les informations qu’il vous offre.

Samedi prochain, le 1er mai, la nouvelle étiquette des pneus entre en vigueur. C’est un système d’étiquetage qui répond à la nouvelle réglementation européenne qui réglemente les informations que les marques doivent fournir aux consommateurs, et grâce à lui, vous aurez plus d’informations lors du choix de nouveaux pneus pour votre voiture.

Les pneus sont un élément essentiel de notre véhicule, et s’ils sont endommagés, la sécurité des occupants est sérieusement compromise. Cela ressort clairement des données de la Direction générale de la circulation, qui révèlent, pour la seule année 2019, dans 454 accidents avec victimes, les pneus étaient très usés ou défectueux.

De plus, à mesure que l’âge du véhicule augmente, le nombre de véhicules impliqués dans des accidents avec des victimes avec des pneus défectueux augmente de façon exponentielle. Ces données sont particulièrement pertinentes si l’on tient compte du fait qu’en Espagne, les véhicules de plus de 15 ans représentent un peu plus de 38% du total.

Le nouvel étiquetage des pneus aidera les conducteurs à mieux choisir ceux qui conviennent le mieux à leur véhicule, car il fournit plus d’informations relatives à la sécurité ou à l’efficacité économique et environnementale, entre autres détails. L’objectif est promouvoir l’utilisation de pneus sûrs, durables et économes en carburant, et ont également de faibles niveaux de bruit.

Dans le graphique suivant, vous pouvez voir les détails de la nouvelle étiquette de pneu fournie par la DGT. Comme vous pouvez le voir, le nouvel étiquetage conserve les informations concernant la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe, données que les étiquettes actuelles offrent déjà.

Cependant, la conception a été ajustée et comprend désormais le nom commercial, un code QR pour accéder à la partie publique de la base de données de produits de l’UE, ainsi que l’identification exacte du produit avec son numéro d’article.

D’autre part, la nouvelle étiquette reflète également la taille du pneu, l’indice de charge et de vitesse, un pictogramme pour l’utilisation sur la neige et un autre pour l’adhérence sur la glace.

Comme le résument nos collègues d’AutoBild.es, les nouvelles étiquettes de pneus sont intéressantes car Ils améliorent les informations sur l’efficacité énergétique et l’adhérence sur sol mouillé, offrent des données sur l’adhérence sur la glace et la neige, vous permettent de savoir combien de bruit cela fait lors du roulement et donnent accès à toutes les informations via un code QR.