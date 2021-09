Ceci est la nouvelle interface pour enregistrer des notes vocales

in

Une des Applications le plus célèbre et que pratiquement tout le monde a installé sur son téléphone mobile, WhatsApp, a intégré une nouvelle fonctionnalité tant attendue pour la plupart des utilisateurs. C’est un modification qui affectera exclusivement le enregistrements de notes vocales.

WhatsApp est l’une des principales applications de messagerie instantanée.

Contributeurs de MaxPixel / Autres sources

L’apparition des mémos vocaux était un saut évident par rapport à qualité en ce qui concerne WhatsApp, car ils nous permettent d’envoyer Messages vocaux à d’autres pour aller plus vite et ne pas avoir à taper tout le message. Maintenant, avec la version bêta de l’application, l’application a ajouté un nouveau mode pour nos messages audio.

Les mémos vocaux, un cauchemar pour certains utilisateurs

De nombreux utilisateurs ont peur ou ils ne sont pas convaincu assurez-vous que vos mémos vocaux sont les plus appropriés une fois que cela a été fait. C’est pourquoi, à partir de maintenant, lors de la génération d’une note vocale, elle ne sera plus envoyée automatiquement, mais nous pourrons l’écouter avant la personne qui va le recevoir.

Au cas où nous envoyions un audio sans balayer, on observera que le Interface ne change à aucun moment. Au cas où nous voudrions maintenir le microphone actif, nous devons glisser vers le haut pendant que nous enregistrons le mémo vocal. À ce moment-là, une fenêtre apparaîtra avec nouvelles options.

Quelles nouvelles fonctionnalités les mémos vocaux auront-ils ?

Nous trouverons le Arrêter, ce qui nous permettra de terminer un audio une fois que nous aurons fini de parler, mais sans qu’il soit envoyé immédiatement. Le bouton P apparaîtra également.allonger, pour pouvoir entendre la note vocale que nous voulons.

Si nous écoutons une note vocale, notre doigt nous permettra d’aller à l’endroit que nous voulons au cas où nous voudrions entendre un morceau de son. Dans le cas où nous décidons de supprimer l’audio, c’est aussi simple que de le supprimer en allant sur le bouton du corbeille à papier.

La nouvelle mise à jour WhatsApp nous permettra d’effectuer toutes les fonctions susmentionnées avec des notes vocales.

Au cas où nous voudrions profiter de cette nouvelle fonction que nous offre l’application, nous avons diverses méthodes pour l’obtenir. L’un d’eux est attendre à que la société l’ajoute à la version que nous avons sur notre mobile, et pour cela nous devrons attendre et améliorer l’application si nécessaire.

Dans le cas où vous préférez avoir la nouvelle fonction dès que possible, nous devons demander membres de la bêta et téléchargez la version 2.21.20.8 d’APKMirror sur notre téléphone mobile. Après de nombreuses années, nous n’aurons plus d’excuses pour envoyer des audios que nous n’aimons pas.

