Ceci est l’avis de la Garde civile concernant deux éléments que vous devez vérifier dans votre voiture avant de prendre la route | Moteur

Ce sont les deux bons conseils que vous devez garder en tête si vous comptez prendre votre véhicule au cours des prochaines semaines, et plus encore maintenant avec l’arrivée de l’hiver.

Déjà en décembre et avec les vacances de Noël qui approchent à grands pas, nous devons nous assurer que notre véhicule est dans le meilleur état possible pour éviter tout incident sur la route, et il y a parfois certains aspects que nous ne regardons pas du tout bien comme le sont les pneus et aussi l’essuie-glace.

Et c’est qu’à certaines dates aussi importantes que Noël, et de plus avec les intempéries de l’hiver froid qui nous attend, il devient plus dangereux de conduire sur la route, et c’est pourquoi il convient de vérifier chacun des éléments de notre véhicule pour éviter tout type d’incident.

La Garde civile est au courant de la situation, et vient de publier un tweet où elle met en garde les conducteurs de vérifier deux éléments de leur véhicule, faisant notamment référence au fonctionnement de l’essuie-glace ainsi qu’à la pression des pneus.

Le froid et la pluie sont là pour rester, donc si vous prenez la voiture, n’oubliez pas qu’il est essentiel d’avoir les essuie-glaces et les roues dans un état optimal #TravelSafe pic.twitter.com/6pn7ijhLza – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 2 décembre 2021

Dans ce tweet graphique, la Garde civile souligne que comme le froid et la pluie sont déjà arrivés pour rester pour les prochains mois, il est essentiel de vérifier à la fois le fonctionnement optimal de l’essuie-glace ainsi que la bonne pression des pneus.

Dans le graphique, vous pouvez voir comment la pression correcte des pneus doit être et aussi le fonctionnement optimal de l’essuie-glace. L’utilisation de l’essuie-glace est particulièrement importante en ces prochains jours de pluie et de gel, car il faut voir qu’il est capable de nettoyer les gouttes du verre.

Dans l’une des images, nous pouvons voir que l’essuie-glace ne fonctionne pas correctement, ce qui fait que les gouttes adhèrent au verre, et dans l’image de droite, nous voyons le fonctionnement optimal de l’essuie-glace.

Et c’est que tout manque de visibilité, et maintenant que nous avons moins d’heures de lumière naturelle, peut être la principale cause de tout type d’incident sur les routes.