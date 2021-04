Ceci est le climatiseur portable à placer dans les vêtements Sony

22/04/2021 à 10h56 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il n’y a pas de mystère dans le fait que lorsqu’il fait froid, nous nous emmitouflons autant que nous le pouvons et lorsqu’il fait chaud, nous sortons nos chemises et nos shorts pour une promenade. Cependant, grâce à la technologie, nous pourrions atteindre un niveau de confort beaucoup plus élevé à cet égard. le Reon Pocket 2 C’est un appareil qui fonctionne comme un climatiseur portable, avec la possibilité de le porter sur des vêtements et de se rafraîchir les jours les plus chauds.

Comme vous l’avez vu, il s’agit de la deuxième génération de ce type d’appareil. Avec une puissance d’absorption de chaleur accrue, le Reon Pocket 2 est parfait pour les situations d’exercice léger, étant preuve de la sueur. Grâce à quelques poignées, nous pouvons le placer autour de notre cou, et nous pouvons contrôler la température et ses différents modes via une application pour appareils mobiles. La société a mené une campagne promotionnelle avec des marques de vêtements liées au golf telles que Le Coq Sportif, Munsingwear et Descente, pour lancer une ligne de vêtements avec des poches internes dans lesquelles placer cet appareil.

Le Reon Pocket 2 est désormais disponible en magasin au Japon au prix de 14 850 yens (environ 114 €). Il n’y a toujours pas de nouvelles de son arrivée sur d’autres marchés