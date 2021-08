Ceci est le kit de test COVID-19 à domicile d’Amazon: nous l’avons essayé et en avons parlé à un expert en test

Les composants du test Amazon COVID-19 sont simples. (Photo .)

Amazon a lancé le mois dernier un kit de test COVID-19 à domicile pour les consommateurs américains, élargissant les options permettant aux personnes de se faire tester pour la maladie.

Le test auto-administré s’appuie sur le programme de test COVID-19 interne d’Amazon, qui a traité des millions de tests de plus de 750 000 employés, selon la société. Et bien qu’Amazon ralentisse les tests de ses employés d’entrepôt, n’importe qui peut désormais commander un test Amazon COVID-19 sur le site Web d’Amazon.

Le prix de 39,99 $ (plus 4,10 $ de taxe dans l’État de Washington) comprend la livraison via Amazon Prime pour tous les clients et le retour de l’échantillon pendant la nuit au laboratoire d’Amazon dans le Kentucky.

Chez ., nous avons décidé de tester le test. Je n’avais aucun symptôme et j’avais été vacciné mais j’étais prêt à servir de cobaye. Ma conclusion : l’ensemble du processus était Amazon-easy. La livraison du test a été rapide et j’ai eu mon résultat dans les 24 heures suivant son retour par la poste un jour de semaine.

Pour cet épisode du podcast Health Tech de ., nous avons également parlé à un expert des tests COVID-19, Jerry Cangelosi, professeur de sciences de l’environnement et de la santé au travail à l’Université de Washington.

“Je l’applaudis vivement”, a-t-il déclaré à propos du test COVID-19 d’Amazon, citant les avantages pour la santé publique de rendre les tests plus largement disponibles.

Mais quelle est la précision de ce type de test COVID-19 auto-administré ?

Cangelosi et ses collègues ont publié l’année dernière une étude qui a aidé à préparer le terrain pour les tests COVID-19 à domicile. Cette étude a montré que la collecte d’un échantillon non invasif du bas de la zone du nez a détecté presque autant de cas de COVID-19 que la méthode de collecte de référence, un écouvillon nasopharyngé : votre cerveau », a déclaré Cangelosi. C’est le genre qui vous fait éternuer et met également les travailleurs de la santé à un plus grand risque.

Vous ne pouvez pas prélever vous-même un échantillon nasopharyngé, donc le test à domicile implique ce toucher plus léger dans le nez. Le test Amazon a une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le service de test COVID-19 s’ajoute aux offres de soins de santé d’Amazon, y compris son groupe et service de santé Halo, les services cloud pour les soins de santé et les sciences de la vie, et son service de livraison de prescriptions Amazon Pharmacy. Selon Business Insider, des plans sont en cours de discussion chez Amazon pour une incursion plus large dans les diagnostics de santé.

“Les soins de santé vont devenir une composante de plus en plus importante de leur stratégie, sous tous les angles”, a déclaré John Rossman, ancien chef d’entreprise d’Amazon et auteur de The Amazon Way, dans un épisode récent d’un autre podcast .. , Jour 2

Faire le test : Amazon-easy

Commander le test, le passer et recevoir les résultats était simple et facile.

J’ai commandé mon test en début d’après-midi et le test est arrivé chez moi à Seattle le lendemain avant 11 heures. .

Amazon utilise un test PCR, le type de test utilisé sur les sites de test gratuits à Seattle et dans d’autres municipalités et nécessite généralement une analyse en laboratoire. Les tests PCR sont plus précis que les tests antigéniques souvent moins chers, qui fournissent des résultats en quelques minutes mais peuvent manquer certaines infections, en particulier aux premiers stades. Un porte-parole d’Amazon nous a fourni un lien qui décrit les types de tests, qui n’était malheureusement pas facilement accessible sur le site Web en recherchant des tests COVID-19.

Le kit a une qualité presque Ikea avec des schémas simples pour accompagner la courte vidéo instructive. Il y a même une découpe circulaire en carton pratique pour placer le tube de collecte afin qu’il ne se renverse pas. J’ai tamponné chaque narine pendant 15 secondes (pas trop haut, pas besoin d’éternuer).

Certains tests à domicile sont accompagnés d’une observation vidéo pour s’assurer que vous passez le test correctement, comme un kit disponible chez Costco pour plus de 100 $. Ce kit est approuvé dans le cadre du programme de voyage à Hawaï, contrairement au test d’Amazon (qui fonctionne pour la plupart des autres lieux de voyage).

Dans l’étude de Cangelosi, les patients ont été observés par un professionnel de la santé alors qu’ils s’auto-administraient un écouvillon nasal. Le test Amazon n’implique pas une telle observation, ce qui peut nuire à la précision. Pourtant, les instructions étaient claires, il semblait donc difficile de se tromper.

En l’absence d’observation vidéo, j’ai fait venir des enfants du quartier qui m’étaient peut-être apparentés ou non, comme témoins de mon test. « Vous ne le faites pas bien ! » dit l’un. Je ne sais pas exactement ce qu’elle pensait que je faisais mal, mais de toute façon, le réparer ne m’amenait pas à Hawaï. J’ai inséré l’écouvillon dans le tube de collecte et j’ai scotché la boîte de retour.

Comme pour certains autres kits de test, celui-ci devait être déposé dans une boîte de dépôt ou un magasin UPS.

“Je n’ai pas de symptômes de COVID-19 !!” J’ai assuré le greffier : « Je fais ça pour le travail !

Elle m’a regardé comme si j’avais perdu la tête. Amazon ne m’a pas rappelé de porter un masque (ce que j’ai fait) ou de m’envelopper dans un revêtement en plastique imperméable (ce que je n’ai pas fait).

J’ai livré mon échantillon à UPS mardi à 16h15 et Amazon m’a informé par e-mail et SMS mercredi à 7h03 qu’il était arrivé au laboratoire. À 13h25, j’ai reçu un e-mail et un SMS pour vérifier mes résultats sur AmazonDx.com. Je me suis connecté avec le même nom d’utilisateur et mot de passe Amazon que j’utilise pour acheter des produits sur leur site Web.

Mon test est revenu négatif. Je n’ai pas été surpris par mon résultat, mais je dois avouer que j’ai quand même ressenti un peu de soulagement. Les infections majeures chez les personnes vaccinées sont rares, généralement bénignes et peuvent être asymptomatiques, mais je ne voulais rien transmettre sans le savoir à des personnes vulnérables dont j’avais été proche. Si j’avais été testé positif, Amazon serait légalement tenu d’en informer les autorités de santé publique, selon son site Internet.

Dans l’ensemble, l’expérience était simple. Il aurait été plus facile pour moi de m’arrêter sur le site de test gratuit à seulement un kilomètre de chez moi, mais tout le monde n’a pas un accès aussi proche aux tests gratuits dans l’État de Washington ou à l’échelle nationale. Le test d’Amazon semble être un excellent outil de santé publique.

Messages mitigés sur Amazon.com

Alors que le kit de test est positif pour la santé publique, la gamme de littérature anti-vaccination sur Amazon peut avoir l’effet inverse et semble être plus populaire, à en juger par le nombre de critiques positives.

Ma recherche initiale du « kit de test covid à domicile » a permis d’obtenir le test Amazon ainsi que du matériel tel qu’un livre Kindle mettant en garde contre le vaccin COVID-19 et « des outils ww3 pour la dépopulation mondiale et la dégénérescence des organes ».

Amazon a eu une approche inégale et opaque de la désinformation COVID-19 sur son site, en supprimant certains éléments et en conservant d’autres. Il n’est pas difficile de trouver des publications similaires sur Amazon, telles que le matériel de Joseph Mercola, numéro un sur une liste « Disinformation Dozen » de personnes responsables des messages anti-vaccins compilée par le Center for Countering Digital Hate à but non lucratif. “La vérité sur COVID-19” de Mercola a le bonus supplémentaire d’un attaquant de Robert F. Kennedy, Jr., numéro deux sur la liste. Il a été examiné plus de 1 600 fois et est le best-seller numéro un dans « Maladies & Physical Ailments Health ».

Vous pouvez également acheter des suppléments auprès de la société de suppléments Mercola sur le site Amazon, mais pas en ligne auprès de Walgreens, Bartell Drugs ou Rite Aid.

Associez-le à votre test COVID-19 ?

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous à n’importe quelle application de podcast et continuez à lire les faits saillants de notre entretien avec Jerry Cangelosi de l’Université de Washington, édité pour plus de concision et de clarté.

Q : Votre étude a recruté environ 500 patients à Seattle, avec environ 10 % de tests positifs. Vous avez comparé l’écouvillonnage nasopharyngé de référence à des écouvillons moins invasifs, auto-collectés par des patients en observation. Qu’as-tu trouvé?

Cangelosi : Chaque patient a fourni un écouvillonnage nasopharyngé, un écouvillon nasal peu invasif et un écouvillon buccal. Fondamentalement, l’écouvillonnage nasal peu profond a détecté 94% des patients que vous pourriez avec l’écouvillonnage nasopharyngé de référence. L’écouvillonnage oral était un peu moins à environ 90 %.

Il s’est avéré que les écouvillons nasaux faisaient les choses que nous voulions faire. Ils étaient faciles à collecter par les patients, mais ils fonctionnaient presque aussi bien que les procédures invasives.

Q : Quelle est l’importance de la différence entre les méthodes de collecte et qu’est-ce que cela signifie pour la viabilité des tests COVID auto-administrés ?

Cangelosi : C’est très important. Donc, vous allez manquer 6% de vos patients, et dans d’autres évaluations, cela a été plus que cela.

Je suis une personne de la santé publique. Et ma mission est d’essayer de trouver des moyens d’identifier autant de patients COVID que possible. Parce que lorsque vous identifiez un patient COVID, vous pouvez dire : « Vous avez COVID-19. Veuillez vous isoler pendant deux semaines. Et cela va arrêter la transmission de la maladie.

Et donc, il y a des gens qui ne pourraient tout simplement pas être atteints par un écouvillonnage nasal pharyngé. Cela doit être fait dans une clinique. Et il n’y a tout simplement pas assez d’installations cliniques et pas assez de professionnels de la santé pour tous les rassembler.

Q : Que signifient les tests auto-administrés pour la santé publique et la transmission du COVID-19 ?

Cangelosi : Nous allons trouver plus de cas avec un prélèvement non invasif auto-administré. Et bien sûr, Amazon veut passer au niveau supérieur. Vous aurez besoin d’un échantillon non invasif pour le faire.

Et donc, notre rêve, et ce n’est encore qu’un rêve, c’est de pouvoir approcher les gens activement dans une école ou dans un lieu de travail ou dans une institution et tester les gens plus régulièrement pour pouvoir trouver des gens qui sont malades avant même qu’ils le sachent êtes malade. Et puis de cette façon, vous pouvez les isoler ou les faire suivre un traitement, et ainsi ils ne le propagent pas.

Je pense que même si les écouvillons auto-collectés ne seront pas aussi bons que les écouvillons collectés par les prestataires, ils vont trouver plus de cas, et c’est bien.

Q : Que pensez-vous de l’utilisation d’UPS comme point de dépôt ?

Cangelosi : Cela semble un peu problématique. Disons simplement que c’est un travail en cours. Je pense qu’Amazon est capable de faire avancer les choses. Je pourrais concevoir peut-être que si cela s’explique, il pourrait y avoir la mise en place de boîtes de dépôt qui permettent un peu plus d’isolement. Je n’encourage pas les gens qui pensent avoir le COVID à se rendre dans un magasin UPS.

Q : Que nous laisseriez-vous en termes de direction ? Dans votre monde idéal, à quoi ressemblerait le paysage des tests dans un an ou deux ?

Cangelosi : Autant j’apprécie ce que fait Amazon, et je l’applaudis vivement, dans le monde idéal, tout le monde a assez de bon sens pour se faire vacciner et donc tout ce sujet devient hors de propos, y compris mes recherches dans ce domaine. Et puis je rentre et recommence à combattre la tuberculose en Afrique. Il existe un vaccin contre le COVID-19. Et si tout le monde l’utilisait, on parlerait d’autre chose.