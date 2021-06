Ceci est le nouveau YouTube Music sur Android Auto et a une nouvelle interface | La technologie

Désormais, vous n’aurez plus besoin de quitter la route des yeux lorsque vous interagissez avec YouTube Music sur Android Auto grâce à la dernière actualisation de son interface.

L’une des applications les plus utilisées dans Android Auto est musique Youtube, et grâce à la dernière mise à jour, nous avons une application entièrement repensée, qui vient remplacer l’ancien menu obsolète qui nous accueillait ces derniers temps.

Et est-ce que l’application YouTube Music avait été assez critiquée dans Android Auto car l’interface n’était pas très intuitive ou simple, ce qui pourrait même nous faire quitter la route des yeux.

Désormais, sous une application entièrement repensée, et pour le moment au moyen d’une mise à jour progressive, il commence déjà à apparaître une nouvelle conception qui sont susceptibles d’avoir déjà plusieurs utilisateurs chanceux.

La différence la plus radicale avec la conception précédente c’est l’ajout d’onglets en haut de l’écran. De cette façon, nous aurons toujours en vue chacune des sections de l’application sans l’ancien besoin de toujours revenir au menu principal.

Ces onglets, situés en haut, nous donnent désormais un accès direct au démarrage de l’application, mais aussi à l’activité récente, aux fichiers sur l’appareil et aussi à la bibliothèque de chansons.

Il n’y a plus beaucoup de changements à cela dans l’interface puisque les albums sont toujours affichés de la même manière qu’avant, par rangées de trois. Bien entendu, puisqu’il n’est plus nécessaire de revenir au menu principal le bouton retour classique a été supprimé, et maintenant à sa place se trouve l’icône YouTube Music.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

La nouvelle interface utilisateur apparaît après la mise à jour vers YouTube Music version 4.30.50, et elle devrait être activée automatiquement dans Android Auto, bien qu’il s’agisse d’une mise à jour progressive, il est probable que vous ne l’ayez toujours pas disponible.