Ceci est le premier grand reportage sur le film “Captain America 4” de Marvel

Après la pause de 2020, Marvel a lancé beaucoup de contenu MCU cette année. Trois émissions de télévision sont disponibles dans leur intégralité sur Disney Plus, une quatrième ayant été créée il y a deux semaines. Black Widow est enfin sorti en salles en juillet, et la sortie de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux approche à grands pas. En plus de cela, nous recevons de plus en plus de rumeurs sur les futurs projets Marvel. Après tout, le Marvel Cinematic Multiverse continue de se développer. Captain America 4 est l’une de ces rumeurs, qui est apparue juste après la conclusion de The Falcon and the Winter Soldier. Des rapports ont annoncé plus tôt cette année qu’Anthony Mackie reprendrait son rôle de Sam Wilson dans son premier film Marvel, avec le scénariste en chef de Falcon Malcolm Spellman pour co-écrire le scénario. Nous sommes maintenant un peu plus près de Captain America 4 étant une réalité, car Mackie aurait signé un accord pour le film.

La nouvelle rumeur de Cap

Selon le rapport exclusif de Deadline, Mackie a conclu un accord pour jouer Captain America de Sam Wilson dans le film non annoncé Captain America 4. C’est selon des sources proches du dossier. Marvel n’a pas encore confirmé les plans.

Le rapport note que le titre non officiel indique qu’il s’agit du « véhicule de Mackie », si cela devait même être précisé. Comme je l’ai déjà dit, The Falcon and the Winter Soldier est une émission MCU à ne pas manquer. C’est une histoire d’origine montrant le voyage de Sam. Il passe du bras droit de Captain America à celui qui balance le bouclier. Sauter l’émission télévisée et aller directement au film Captain America 4 rendrait un très mauvais service au personnage et à l’acteur. Falcon raconte une histoire émouvante sur ce que cela signifie pour un homme noir d’accepter ce rôle particulier de super-héros.

Calendrier de sortie du film Captain America 4

La date limite indique qu’il n’est pas clair si Sebastian Stan reprendra son rôle de Bucky Barnes/Winter Soldier pour le film. Le personnage avait un grand arc dans Falcon. C’était aussi assez émouvant. Bucky est enfin devenu un vengeur, mais son histoire n’est pas tout à fait terminée. Stan a réagi sur les réseaux sociaux, félicitant Mackie pour la nouvelle de son contrat avec Captain America 4.

Le rapport a poursuivi en disant que Spellman co-écrira le scénario de Captain America 4 aux côtés de l’écrivain de Falcon, Dalan Musson. Captain America 4 n’a pas encore de réalisateur et on ne sait pas quand il sortira en salles.

Le calendrier de Marvel est complet tout au long de 2023, avec cinq sorties de films prévues pour cette seule année. Compte tenu des retards de 2020, Marvel n’est pas obligé de faire d’autres annonces MCU, il n’est donc pas clair quand Kevin Feige & Co. reconnaîtra officiellement Captain America 4.

Dans une autre exclusivité, The Cosmic Circus a cité plusieurs sources fiables en affirmant que les plans actuels sont de faire commencer la préparation de Captain America 4 en mai 2022. Le tournage devrait commencer en juin 2022 en Géorgie.

Rien n’est officiel à ce stade et les plans peuvent toujours changer. Mais si tout cela est exact, Captain America 4 pourrait au mieux avoir une date de sortie en 2024. Il est à noter que Marvel a toujours un créneau inutilisé dans son calendrier de sortie de films 2023.