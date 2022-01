Ceci est le premier regard sur Beavis et Butt-Head à l’âge adulte

Deux des idiots les plus appréciés de la télévision des années 90 sont de retour. Beavis et Butthead C’était une paire d’adolescents qui vivaient dans une léthargie constante, ne faisant rien d’autre que regarder la télévision, écouter du rock et se masturber. Ce duo de malfaiteurs inutiles, dont les mésaventures ont initialement été diffusées sur Mtv entre 1993 et ​​199, est devenu un dessin animé culte de retour via Comedy Central et Paramount +.

Dans ce nouvel opus, Beavis et Butt-Head sont dans la quarantaine et selon la description de ce que sera le programme, tous deux sont un couple d’adultes « entrent dans un nouveau monde de génération z », en plus la série comprendra « méta des histoires qui plaisent aux anciens et aux nouveaux fans. »

Sur son twitter Mike juge a partagé les brouillons de l’animation dans laquelle on voit que les années ont durement frappé ces amis. En dehors de la série, un film sortira et on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue, ni sur la date de sortie car cette paire « a besoin de temps pour se mettre en forme ». Mais ce qui est sûr, c’est que cet opus sera tout aussi hilarant que le premier long métrage Beavis et Butt-Head font l’Amérique (1996) et la série originale, puisque selon les mots de Judge lui-même : « il semble que ce soit le bon moment pour redevenir stupide ».

Beavis et Butt-Head seront de retour cette année avec un tout nouveau film et plus encore sur Paramount +. Pas encore de date précise, mais bientôt. Ils ont besoin de temps pour se remettre en forme. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn – Mike Judge (@MikeJudge) 5 janvier 2022