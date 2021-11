Ceci est notre couverture pour aujourd’hui

18/11/2021 à 00:00 CET

En couverture aujourd’hui, jeudi 18 novembre, comme thème principal ‘Montrer Alves’: Folie avec le retour du Brésilien : « Je suis spécial. Je ne suis pas venu pour être deuxième et je ne vous décevrai pas & rdquor;. En outre, Laporta n’exclut pas le retour de Messi et Iniesta: « Les deux ont fait du Barça un grand et dans la vie on ne sait jamais & rdquor ;.

Toujours en football, le grand derby s’est forgé dans les carrières (Barça – Espanyol, à deux jours de l’arrivée) alors que Le Barça se qualifie pour les quarts de finale. Les Blaugrana font le tour avec une « petite main » spectaculaire en Allemagne (Champions Féminines Hoffenheim, 0-Barça, 5). En outre, Messi participera à sa cinquième Coupe du monde (Argentine 0 – 0 Brésil).

Pour fermer notre couverture pour aujourd’hui, Le Barça revient dans un grand dernier quart (Barça 81 – 73 CSKA Moscou).