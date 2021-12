Ceci est notre couverture pour aujourd’hui

14/12/2021 à 23:56 CET

En couverture aujourd’hui, mercredi 15 décembre, comme thème principal « Leçon d’Alves »: L’arrière brésilien a fait ses débuts à un bon niveau avec le Barça, a été capitaine en seconde période et a joué les quatre-vingt-dix minutes. L’équipe blaugrana a perdu le Coupe Maradona aux tirs au but après avoir avancé avec un superbe but de Jutglà (Barça 1 – 1 Boca Juniors).

Aussi, Raiola offre Haaland et trois autres signatures: l’agent s’est également entretenu avec le Barça au sujet de Pogba, Simons et Mazraoui. En outre, nous interviewons Jordi Llauradó, manager du Barça: « Le Camp Nou apportera 500 millions par an & rdquor ;. Aussi, dans les Champions féminins, Le Barça pour les victoires complètes Barça-HB Koge (à 21h00) tandis que, d’autre part, Le PSG presse pour renouveler Mbappé.

Pour clore notre couverture aujourd’hui, en Euroligue, Le Barça a battu l’étoile rouge et renforcé son leadership en Europe.