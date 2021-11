Ceci est notre couverture pour aujourd’hui

SPORT.es

0

En couverture aujourd’hui, lundi 1er novembre, comme sujet principal : EXCLUSIVITÉ MONDIALE, SPORT, avec Leo Messi à Paris ; « Je veux gagner un autre Champions & rdquor ;.

NOUVELLES CONNEXES

Messi à SPORT : « Je voudrais retourner au Barça pour aider, en tant que secrétaire technique »



SPORT s’est rendu à Paris pour interviewer en exclusivité la star argentine : « Personne du Barça ne m’a demandé de jouer gratuitement. J’ai réduit mon salaire de moitié et nous étions en mesure d’aider davantage le club & rdquor ;. « La vie que j’ai menée à Barcelone me manque, mais à Paris on est aussi heureux & rdquor ;. « Les paroles de Laporta m’ont blessé. Cela a généré des doutes que je ne mérite pas & rdquor ;. « Retrait? Après ce qui s’est passé, je vais aller d’année en année dans mon futur & rdquor ;. « Gagner le septième Ballon d’Or serait une folie extraordinaire. »