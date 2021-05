Ceci est votre premier regard officiel sur la préquelle “ Game of Thrones ” de HBO – .

Toute personne intéressée par la série préquelle de Game of Thrones intitulée House of the Dragon que HBO vient de commencer à filmer a reçu une autre petite récompense aujourd’hui, sous la forme des premières images officielles publiées sur le plateau.

Basée sur Fire & Blood, l’histoire imaginaire du monde de Westeros que le créateur George RR Martin a publiée en 2018, cette série préquelle se déroulera 300 ans avant les événements de la série Game of Thrones, et au fur et à mesure qu’elle se déroulera, elle le dira. histoire de la maison Targaryen. La production de House of the Dragon a commencé la semaine dernière et la série devrait être diffusée sur HBO Max en 2022. En attendant, examinons de plus près certains des personnages et acteurs capturés dans les images officielles publiées aujourd’hui.

Sur son blog, Martin a expliqué précédemment que Fire & Blood «couvre les Targaryen de la conquête d’Aegon jusqu’à la régence du jeune roi Aegon III». Si vous êtes curieux de savoir ce que couvrira la préquelle de Game of Thrones de HBO, Martin continue: “Ouais, vous voulez prendre ce (livre).” En parlant de Targaryen, en attendant, jetez un autre regard sur l’image ci-dessus de l’homme et de la femme aux cheveux blancs.

Cette photo est celle des acteurs Emma D’Arcy et Matt Smith, représentant respectivement la princesse Rhaenyra Targaryen et le prince Daemon Targaryen. Selon la description de HBO, la princesse est le premier-né du roi, de pur sang valyrien, et elle est aussi une dragonne. Le prince, quant à lui, est le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Guerrier et dragonnier, Daemon possède également «le vrai sang du dragon».

. @ HBO a officiellement confirmé que #HouseoftheDragon a commencé à tourner aujourd’hui.

La série sort sur. @ Hbomax en 2022

Le feu régnera 🔥 pic.twitter.com/0d6KoBdwMC – Maison du dragon (@HOfTheD_HBO) 27 avril 2021

Voici également deux autres images officielles que HBO a publiées aujourd’hui à partir du tournage de House of the Dragon:

Ensuite, nous avons l’acteur Steve Toussaint dépeignant Lord Corlys Velaryon (Le serpent de mer). Ce personnage est le seigneur de la maison Velaryon, une lignée valyrienne aussi vieille que la maison Targaryen. En tant que «The Sea Snake», l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros, HBO décrit Lord Corlys comme un personnage qui a construit sa maison en un siège puissant qui est encore plus riche que les Lannister et qui revendique la plus grande marine du monde.

Voici un aperçu de Lord Corlys:

Source de l’image: Ollie Upton / HBO

L’image finale que HBO a publiée aujourd’hui à partir du plateau montre Olivia Cooke et Rhys Ifans dépeignant respectivement Alicent Hightower et Otto Hightower. Et voici les descriptions que nous avons de chacun de ces personnages.

Alicent est la fille d’Otto Hightower, la Main du Roi, et «la femme la plus charmante des Sept Royaumes». Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, est proche du roi et de son cercle le plus intime, et «elle possède à la fois une grâce courtoise et un sens politique aigu». Otto Hightower, quant à lui, sert de main du roi – et, inquiétant, il pense que la plus grande menace pour le royaume est le frère du roi, Daemon, étant donné sa position d’héritier du trône.

Voici à quoi ressemblent ces personnages:

Source de l’image: Ollie Upton / HBO

