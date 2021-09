Cecilia Bartoli annonce un album “inédit” avec des airs de concert

L’album Unreleased de Cecilia Bartoli, avec des airs de concert virtuoses de Mozart, Beethoven, Haydn et Mysliveček, sortira le 19 novembre 2021. Ces pièces notoirement exigeantes ont été écrites par les plus grands compositeurs de l’ère classique pour les plus grandes sopranos de leur époque. La musique a été enregistrée en 2013 avec le Kammerorchester Basel sous la direction de Muhai Tang et le violoniste Maxim Vengerov est présenté sur les airs de Mozart L’Amerò Sarò Costante et Ch’io Mi Scordi Di Te? La tracklist de Unreleased a été finalisée par Cecilia Bartoli pendant la pause de son calendrier de performances causée par la pandémie.

« Les enregistrements de cet album me sont particulièrement précieux »

“Unreleased est le résultat de nombreuses heures passées à la maison sur une période de plusieurs mois”, a expliqué Cecilia Bartoli. « Si les restrictions qui nous sont imposées par la situation depuis un an et demi, notre inquiétude pour nos proches, et pour le monde en général ont parfois été difficiles à supporter, elles nous ont aussi offert l’opportunité de faire une pause. , respirez et réfléchissez. Pendant ce temps, j’ai non seulement passé des heures heureuses de loisirs, mais j’ai aussi apprécié de pouvoir m’occuper de tant de choses que j’avais laissées inachevées, reportées ou oubliées. Enfin, j’ai eu la chance de fouiller dans mes archives sonores à la recherche de joyaux cachés. Parmi les nombreux amis perdus de vue qui se sont révélés, les enregistrements de cet album me sont particulièrement précieux.

Cecilia Bartoli est la chanteuse classique vivante la plus titrée

Cecilia Bartoli est la chanteuse classique vivante la plus titrée et a vendu plus de 12 millions d’enregistrements vidéo et audio. Elle a reçu de nombreux prix, dont cinq Grammys et plus d’une douzaine d’Echos et de Brit Awards, et s’est produite dans les salles de concert, les opéras et les festivals les plus prestigieux du monde. En 2012, Cecilia Bartoli devient la première femme directrice artistique du Festival de la Pentecôte de Salzbourg et en janvier 2023, elle deviendra la première femme directrice de l’Opéra de Monte-Carlo.

On Unreleased, Cecilia Bartoli interprète sept airs de concert dramatiques, façonnés par les grandes sopranos pour lesquelles ils ont été écrits, qui sont richement interconnectés grâce au respect personnel, à l’amitié et aux influences mutuelles partagées entre les quatre compositeurs.

Ah de Beethoven ! Perfido a été écrit pour la célèbre chanteuse Josepha Duschek et peut préfigurer une partie de la musique de sa seule héroïne d’opéra : Leonore de Fidelio.

Duschek a également donné la première de Bella Mia Fiamma de Mozart et était l’interprète initialement prévu de Ah, Lo Previdi. Unreleased comprend également d’autres airs de Mozart écrits à l’origine pour de grands chanteurs du XVIIIe siècle, notamment L’Amerò Sarò Costate, interprété pour la première fois par le castrat Tommaso Consoli, et Ch’io Mi Scordi Di Te? conçu comme une pièce de concert virtuose pour Nancy Storace, la première Susanna des Nozze di Figaro.

Cecilia Bartoli a également inclus Se Mai Senti de l’opéra La Clemenza di Tito du compositeur tchèque Josef Mysliveček, composé pour Pietro Benedetti (qui a également créé les premiers opéras de Mozart), et son premier enregistrement en studio de la Scena di Berenice de Haydn.

Cecilia Bartoli a déclaré : « J’espère que vous tirerez autant de joie et de plaisir de ces trésors redécouverts que j’en ai fait en fouillant dans mes archives – en me perdant pendant des heures dans la musique et les souvenirs qu’elle évoquait. C’est peut-être une habitude que nous devrions tous acquérir !

