Cecily Aguilar ne parvient pas à se confesser à la mort de Vanessa Guillen rejetée ⋆ 10z viral

Cécily Aguilar, l’accusé survivant de 23 ans dans le meurtre du spécialiste de l’armée américaine Vanessa Guillen, a perdu sa tentative de supprimer les aveux du 30 juin 2020 qu’elle aurait faits au sujet d’avoir aidé son petit ami, le tueur présumé Aaron David Robinson, démembrer et cacher le corps de Guillen. La requête d’Aguilar a été rejetée mercredi dans une salle d’un tribunal fédéral au Texas.

Les agents n’avaient aucune raison justifiée d’arrêter une Dodge Caravan dans laquelle elle était passagère, a fait valoir la défense d’Aguilar dans une motion. Cela a entaché tout ce qui a suivi, car ils l’ont détenue et ne lui ont pas initialement donné d’avertissement à Miranda, a déclaré la défense.

De la motion :

Mme Aguilar a été arrêtée. En quelques minutes, les policiers ont exercé leur autorité sur elle et ont confisqué son téléphone portable. Elle a été immédiatement transportée au commissariat pour interrogatoire. Elle a été emmenée dans la salle d’interrogatoire à 20h30, et l’interrogatoire a commencé 10 minutes plus tard. Cette courte durée temporelle, alors qu’elle était continuellement sous la garde des agents, pèse contre l’atténuation.

Naturellement, les procureurs ont donné une interprétation différente des événements, affirmant que les officiers avaient une raison légitime d’arrêter le véhicule car Aguilar était exclu de la zone : la réserve militaire de Fort Hood.

“Sa présence en poste à ce moment-là était une infraction”, ont déclaré les procureurs. « Conscient de cela, les forces de l’ordre ont arrêté le véhicule à moteur et le défendeur a été confronté. Elle n’a jamais été en état d’arrestation.

Dans leur récit, l’interview d’Aguilar s’est d’abord concentrée sur les actions de Robinson. C’était volontaire, elle n’était pas immédiatement en état d’arrestation et une personne raisonnable dans sa situation se sentirait libre de partir, a déclaré l’accusation. Les enquêteurs ont clairement indiqué quand la situation avait effectivement changé. Extrait de la requête de l’accusation :

Au cours de cette enquête sur Aaron Robinson, la défenderesse a volontairement révélé sa participation à la disposition du corps de VG après qu’Aaron Robinson l’ait tuée. Le défendeur a volontairement aidé les agents à tenter de joindre Aaron Robinson via son téléphone pour déterminer son emplacement et organiser une rencontre avec lui. Un agent l’a informée plus tard qu’elle n’était plus libre de partir et qu’elle était en état d’arrestation. À ce moment-là, elle a reçu ses avertissements juridiques conformément à Miranda, ce qu’elle a indiqué qu’elle comprenait. Elle a continué à coopérer volontairement avec les forces de l’ordre, faisant des déclarations supplémentaires et tentant de localiser et de persuader Aaron Robinson de se rendre.

Robinson, un spécialiste de l’armée de 20 ans, ne se rendrait jamais. Il s’est suicidé après que la police l’a confronté à Killeen, au Texas, ont annoncé les autorités.

Guillen, alors soldat de l’armée, a disparu à Fort Hood au Texas le 22 avril 2020. Sa famille a critiqué l’armée, arguant que les autorités n’avaient initialement pas pris au sérieux sa disparition ou les allégations de harcèlement sexuel. L’armée a promis une réforme. Guillen a été promu spécialiste à titre posthume.

[Mugshot of Aguilar via Bell County Jail; image of Guillen via U.S. Army Criminal Investigation Command]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]