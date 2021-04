Cecotec Conga 1790 Titanium, analyse et avis | La technologie

Les aspirateurs robots ont commencé à conquérir la maison il y a des années main dans la main avec les appareils iRobot. À tel point que Roomba est reconnaissable comme un générique de ce type d’appareils intelligents.

Cecotec est une société espagnole, basée dans la Communauté valencienne, qui possède la gamme de produits Conga de robots aspirateurs et couvre les catégories d’entrée, un milieu de gamme et atteint une gamme premium déjà avec la cartographie laser.

est Conga 1790 Titane C’est l’un des modèles les plus haut de gamme des modèles qui ne dispose pas de cartographie laser. En d’autres termes, nous sommes au milieu de toute la catégorie des robots aspirateurs qui, en plus, peuvent frotter.

Conga 1790 TitaneDimensions32,5 x 32,5 x 7,5 cm | 4 KgPuissance d’aspirationJusqu’à 2 100 pascalsBatterie2,600 mAh (jusqu’à 2h40m) Capacité du réservoir à déchets500 mlCapacité du réservoir mixte300 ml (eau) | 200 ml (solide) ConnectivitéWiFi n (bande 2.4Ghz), compatibilité avec Alexa et Google AssistantCapteursCapteur de niveau, capteur de distance, capteurs de collisionDétection d’objetOui, et peut télécharger des objets jusqu’à 2cmAppConga 1790 (iOS | Android) Contenu de la boîteAspirateur | Dépôt solide | Dépôt mixte | Brosse en silicone | Brosse et poils en silicone | 2 vadrouilles | 4 brosses latérales | 2 filtres | brosse de nettoyage | Base de chargement | Adaptateur secteur | ManuelsPrix229 euros

Contenu de l’analyse Conga 1790 Titanium:

Conception compacte et un grand nombre d’accessoires et de possibilités

Lorsque vous achetez le Conga 1790 Titanium, vous achetez une boîte qui arrive chargée d’accessoires en plus du robot aspirateur lui-même. La première chose que nous voyons est Conga elle-même, avec une finition en plastique noir brillant.

Que contient la boîte lorsque nous achetons un Conga 1790 Titanium? Voyons une liste du contenu de la boîte:

Aspirateur robot Conga 1790 Titanium Réservoir de solides de 500 ml Réservoir mixte (300 ml d’eau et 200 ml de solide) 2 vadrouilles pour le récurage Brosse centrale en silicone, spéciale pour animaux de compagnie Brosse et poils en silicone, spéciale pour tapis 2 brosses latérales + 2 brosses latérales de rechange 2 filtres Brosse de nettoyage HEPA Base de chargement Manuels de l’adaptateur secteur

Ce Conga 1790 Titanium arrive est un modèle assez petit. Il a un design circulaire mesurant 32,5 cm de diamètre pour une hauteur de 7,5 cm. Quant au poids une fois assemblé, il reste à 4 kg.

Au sommet, nous en avons commandes tactiles marche / arrêt, pour la configuration Wi-Fi et pour revenir à la base de chargement. Des capteurs de choc et de proximité sont situés sur les côtés.

En bas, nous voyons deux grands roues avec une finition en caoutchouc qui permettent une bonne adhérence sur n’importe quelle surface.

Avoir deux brosses latérales qui ont trois lames et tournent en poussant vers la partie du brosse centrale.

Nous avons trouvé intéressant la conception de ces petites brosses qui ont de petits poils qui empêchent l’accumulation de saleté ou l’enroulement des fils sur leur axe.

En ce qui concerne la brosse centrale, dans notre cas, nous avons utilisé les deux, mais la plupart du temps nous avons opté pour le modèle à poils car nous avons des tapis à la maison.

Les les dépôts de saleté sont importants et ils permettront plusieurs utilisations jusqu’à ce que le réservoir solide soit plein. Cependant, le mélangé nécessitera une vidange presque après chaque utilisation, car l’espace disponible pour la saleté n’est que de 200 ml. Le volume restant est utilisé pour le remplissage d’eau et le lavage.

Avec ce dépôt mélangé, nous devrons coller l’une des vadrouilles, qui est celle qui finit par tremper et celle qui frotte la surface. Nous tenons à noter que Cecotec indique clairement dans le manuel que ce dépôt ne doit pas être laissé en place lors du chargement.

La base de chargement est en plastique et est très légère, pour l’assemblage, nous recommandons l’utilisation de ruban adhésif double face pour l’empêcher de bouger lorsque le Conga 1790 Titanium est rechargé.

Conforme à l’aspiration quotidienne et bon système de récurage

Ce robot aspirateur est un modèle qui, comme on dit, se situe carrément dans le milieu de gamme aux alentours de 200 euros. Ce n’est pas le modèle le plus puissant de la famille Cecotec dans cette gamme de prix.

La Conga 1890 C’est un modèle nettement plus puissant et livré avec une télécommande, parfaite pour les utilisateurs moins technologiques. Cependant le modèle Conga 1790 Titanium offre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 2100 pa. Cette puissance est obtenue, oui, en mode Turbo.

Cet aspirateur a trois puissances d’aspiration: Eco, Normal et Turbo, le premier étant le plus silencieux et le moins puissant. En mode Turbo, l’aspirateur génère un bruit de 64 dB, ce qui est moyen pour ce type d’aspirateur robot.

Le Conga 1790 Titanium dispose d’un système qui détecte le type de sol qu’il aspire et active directement le mode Turbo lorsqu’il détecte un tapis.

À notre avis, nous avons un chat à la maison dans une maison de 75 mètres carrés, l’autonomie est largement suffisante pour qu’il puisse passer l’aspirateur dans la maison en mode Turbo d’un coup sans passer par la base de chargement. En fait, la différence d’aspiration est perceptible par rapport au mode normal.

Quant à le fonctionnement d’aspiration a 6 modes: Auto, Aléatoire, Bordures, Mode Spot, Pièce, Retour à la maison et Manuel (vous pouvez le contrôler depuis l’application).

Basé sur notre expérience avec d’autres modèles il nous manque une puissance supplémentaire d’aspiration puisqu’il arrive juste en mode Turbo, par exemple, pour pouvoir ramasser les galets de sable que le chat peut retirer du bac à sable.

Cecotec a baptisé comme Technologie de navigation intégrée iTech SmartGyro 3.0. Bien que nous partions d’une technologie qui alterne les différents modes au fur et à mesure que le robot rencontre des obstacles, nous sommes derrière les technologies de cartographie laser.

En cas d’épuisement de la batterie pendant qu’il fonctionne, il retourne à la base pour se charger et reprend le nettoyage lorsqu’il est déjà chargé.

Il est bref, un aspirateur qui rebondit et tourne à la maison avec une certaine intelligence. Bien sûr, dans notre cas, nous avons une table basse, avec une hauteur inférieure d’environ 8 centimètres sur un tapis et l’aspirateur est déjà resté coincé en dessous. Mais, en général, le fonctionnement a été correct et dans la lignée des robots de la concurrence.

Si nous connectons le réservoir mixte, nous pouvons accéder à un autre mode supplémentaire, le lavage intensif. Dans ce mode, l’aspirateur fait varier le niveau d’eau souhaité entre trois niveaux. Cette voie est très intéressante puisque dans le même passage, nous aspirons et frottons les pièces de la maison.

Si vous avez des animaux domestiques, c’est un moyen intéressant car ce que le robot lui-même n’aspire pas, reste dans la vadrouille à récurer, le nettoyage est donc beaucoup plus complet.

Dans ce mode de lavage, oui, nous n’aurons pas une grande capacité pour la saleté aspirée. Nous ne devons pas non plus laisser l’aspirateur sur la base avec le réservoir d’eau, selon le manuel Cecotec.

Application mobile et intégration de la maison intelligente

Ce robot intelligent n’a pas de contrôleur, donc seulement peut être contrôlé par le bouton d’alimentation du robot lui-même ou depuis l’application mobile Conga 1790 (disponible pour iOS et Android).

Une fois que nous avons installé l’application sur le mobile nous invite à nous connecter à un réseau 2,4 GHz (le robot ne prend pas en charge les réseaux 5 GHz). Après inscription dans l’application avec email et mot de passe, cela nous guide pour ajouter l’aspirateur.

Nous voulons faire une parenthèse pour noter que de nombreuses entreprises offrent la possibilité de créer un réseau 2,4 GHz / 5 GHz avec le même nom SSID dans le routeur et l’application ne nous a pas permis d’enregistrer l’aspirateur puisque notre mobile était connecté au réseau 5 GHz, même si l’on sait parfaitement qu’il existe également le réseau 2,4 GHz avec lequel ce robot est compatible.

Nous devons juste appuyez et maintenez le bouton tactile Wi-Fi pendant quelques secondes et l’application détecte le Conga. C’est un processus simple que vous ne devez faire que la première fois.

L’application est très simple d’esthétique, elle présente une bande en forme de menu Contrôle, calendrier, activité et profil.

Il nous montre également dans la partie centrale un carte sur le dernier nettoyage, ce n’est pas aussi précis que les cartes que vous obtenez avec les systèmes laser, ainsi que le niveau de charge de la batterie et la possibilité de localiser l’aspirateur.

Dans le premier menu, vous avez un bouton pour nettoyer / arrêter et vous avez trois boutons supplémentaires dans lesquels vous pouvez choisir le mode d’aspiration, un autre l’alimentation et un autre pour revenir à la base de chargement.

Le deuxième menu vous permet planifier le nettoyage choisir le type d’aspiration / brossage, l’heure et le jour et la possibilité de le répéter, comme qui règle une alarme mobile.

Dans le troisième menu se trouve une compilation des dernières utilisations de l’appareil, avec la surface aspirée et le temps utilisé tandis que le quatrième menu couvre notre profil sur la plateforme nous permettant de voir le détails de notre Conga et même pouvoir mettre à jour son firmware et voir l’état de ses différents composants.

Comme on le voit, C’est une application correcte et elle offre ce dont nous avons besoin pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du Conga 1790 Titanium.

Pour clore ce point, nous voulons simplement préciser que il y a une certaine intégration avec les assistants vocaux. En particulier, nous parlons de Google Assistant et Alexa. Avec une certaine intégration, nous voulons dire que nous pouvons démarrer l’aspiration, l’arrêter et envoyer l’aspirateur bruyamment à la base.

Si vous ne voulez pas dépenser plus de 200 euros, vous êtes sûrement face à une excellente option

Tout d’abord, nous devons commenter que nous sommes confrontés à un modèle qui peut fonctionner sur n’importe quelle surface, tapis compris, en fait s’il en détecte une, le mode Turbo commence à fonctionner.

Cet aspirateur robot Conga 1790 Titanium a une autonomie allant jusqu’à 160 minutes et, comme nous l’avons mentionné précédemment, il ne laissera pas la tâche de nettoyage à moitié terminée car lorsqu’il est avec une batterie faible, il retourne à la base et reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

Cet aspirateur est un trois-en-un car il peut aspirer, nettoyer et récurer en même temps Et à cela, il faut ajouter la polyvalence des deux pinceaux principaux et la facilité d’utilisation de l’application.

Cependant, il a quelques pas de retard en termes de puissance d’aspiration par rapport à certains des aspirateurs robots de cette gamme de prix. A titre de comparaison, le modèle Cecotec le plus puissant atteint jusqu’à 10 000 Pa.

Comme nous le voyons, nous sommes confrontés à un Aspirateur robot intelligent abordable et une option à envisager pour environ 200 euros si on ne se soucie pas qu’elle ne dispose pas de télécommande ou ne puisse pas fixer de limites virtuelles ou magnétiques.