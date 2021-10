Cède à durcir malgré le statu quo

Il est encourageant de noter que les volumes de six des 10 indicateurs à haute fréquence ont dépassé leurs niveaux d’avant Covid au deuxième trimestre de l’exercice 2022, y compris la consommation d’essence (estimée par l’ICRA), la demande d’électricité, le fret ferroviaire, la production de Coal India Limited, les factures électroniques GST et exportations non pétrolières.

Par Aditi Nayar

Avec une reprise intérieure inégale mais qui se renforce – dans un contexte d’inquiétudes persistantes concernant l’inflation non alimentaire – le Comité de politique monétaire (MPC) a maintenu le taux des prises en pension à l’unanimité à 4%, et l’orientation de la politique monétaire comme accommodante (avec un vote de 5:1), lors de sa réunion d’octobre 2021. Il a également maintenu sa prévision de croissance pour l’exercice 22 à 9,5%, tout en réduisant ses prévisions d’inflation de 40 points de base.

De plus, la RBI a laissé le taux de prise en pension inversée inchangé à 3,35 %, malgré les récents seuils plus élevés des enchères de pension en pension à taux variable (VRRR). Il s’est toutefois dirigé vers une normalisation de la liquidité avec un calendrier d’adjudications VRRR de 14 jours et une pause dans le programme d’acquisition de titres publics (G-sap) suite au calendrier d’emprunt du marché plus bas que prévu pour le gouvernement indien ( GoI). Dans l’ensemble, il n’y a eu aucune surprise fournie par le MPC ou le RBI.

Le MPC a réduit sa projection d’inflation pour l’EX22 à 5,3% par rapport à sa prévision d’août 2021 de 5,7%, avec des risques globalement équilibrés, menés par les perspectives favorables pour la plupart des prix alimentaires. Néanmoins, cela a soulevé des inquiétudes liées à la hausse des prix des huiles comestibles, des carburants et des métaux, des pénuries d’intrants et des coûts logistiques élevés. En outre, il a appelé à des réductions calibrées des taxes indirectes sur l’essence et le diesel tant par le Centre que par les États, comme un outil pour parvenir à une réduction durable de l’inflation et aider à l’ancrage des anticipations d’inflation.

Nous pensons que l’inflation de l’IPC s’est refroidie à 4,8% en septembre 2021, atténuée par une baisse de l’inflation alimentaire. La base favorable devrait encore atténuer l’inflation en octobre-novembre 2021, alors même que les pressions sur les carburants et les sous-jacents devraient se renforcer, la reprise de la demande intérieure aux alentours des fêtes de fin d’année étant susceptible de régénérer le pouvoir de fixation des prix. En plus des prix plus élevés du pétrole brut, la pénurie actuelle de charbon devrait gonfler les coûts de l’électricité et de divers intrants industriels, ce qui menace les perspectives d’inflation. Par conséquent, nous avons abaissé notre prévision d’inflation de l’IPC pour l’EX22 de seulement 20 points de base, passant de 5,5 à 5,7 % à 5,3-5,5%.

La croissance du PIB au premier trimestre de l’exercice 22 était légèrement inférieure à la projection du MPC de 21,4 %. Cependant, le MPC a maintenu ses attentes d’une expansion du PIB de 9,5% au cours de l’EX22, augmentant ses prévisions pour le T2FY22 (à 7,9% contre 7,3%) et le T3FY22 (à 6,8% contre 6,3%), sa projection de croissance pour le T4FY22 restant inchangée (à 6,1%.

L’élargissement de la couverture des vaccins Covid-19 est susceptible de renforcer encore la confiance des ménages et des entreprises. De plus, cela relancera la demande de services à forte intensité de contact, contribuant à relancer les secteurs les plus touchés par la pandémie. De plus, l’évaluation d’une récolte kharif robuste est susceptible de soutenir la demande de consommation du secteur agricole. En conséquence, nous nous attendons à ce que le PIB dépasse le niveau d’avant Covid au S2FY22, avec notre prévision de croissance pour l’année entière placée à 9,0% pour cet exercice.

Le commentaire du MPC selon lequel la reprise est inégale et dépend de manière critique du soutien politique, exclut une hausse précoce des taux de pension ou un changement de position. De plus, une hausse des taux de prise en pension inversée par la RBI en décembre 2021 reste incertaine pour l’instant. Nous prévoyons que l’orientation de la politique monétaire passera de neutre à accommodante seulement après qu’il y aura de nombreuses preuves que la reprise économique peut se maintenir sans soutien politique. Cela semble probable dans l’examen de la politique du MPC de février 2022, qui sera suivi d’une hausse du taux des prises en pension de 25 points de base chacune lors des réunions d’avril 2022 et de juin 2022.

Avec un statu quo sur les taux au milieu d’une pause dans le programme GSAP, la flambée des prix du pétrole brut et la réduction imminente des obligations par la Réserve fédérale américaine, le rendement G-sec à 10 ans a bondi pour clôturer à 6,32% vendredi. Il devrait se situer entre 6,25 et 6,4% au T3FY22. Une baisse soutenue en dessous de 6,25% n’est attendue que si le RBI indique des achats considérables d’OMO dans la tranche de 10 ans et que les prix du pétrole brut se refroidissent à moins de 70 $ le baril, ce qui semble assez improbable.

L’auteur est économiste en chef, ICRA

