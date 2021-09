Cedric Ceballos de la NBA est sorti de l’hôpital après la bataille de COVID .

Ancienne star de la NBA Cédric Ceballos est sur la voie du rétablissement après avoir passé des semaines à l’hôpital à lutter contre le COVID-19.

Ceballos a annoncé son diagnostic de coronavirus fin août lorsqu’il a publié sur Instagram que son premier événement caritatif de golf pour la Fondation Cedric Ceballos devait être reporté, avait précédemment rapporté le Grio.

“Je suis sorti de l’hôpital et je me repose actuellement à la maison”, écrivait-il à l’époque. “J’espère que je retrouverai le meilleur de ma santé et une récupération rapide. Lorsque nous aurons de nouvelles dates que nous publierons, merci de votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Un jour après avoir posté ce message, il aurait été de retour à l’hôpital.

Tel que rapporté par TMZ, le NBA Dunk Champ a souffert de problèmes respiratoires alors qu’il était aux soins intensifs pendant 10 jours. Plus tôt ce mois-ci, il a posté une photo de lui avec un masque à oxygène – disant que COVID « me donnait un coup de pied dans les fesses ».

Mardi, Ceballos a remercié les fans pour avoir envoyé leur amour et leur soutien alors qu’il était malade, ainsi que les professionnels de la santé qui l’ont soigné.

Bonjour à tous, après 20 jours consécutifs dans le couloir de la mort, par sa grâce, vos vœux de bonheur et vos prières, JE SUIS À LA MAISON… Je ne pourrai jamais assez remercier chacun d’entre vous pour votre aide. Les médecins et les infirmières ont fait un excellent travail, surtout dans mes jours les plus sombres…..▶️ pic.twitter.com/8CKfY7V2ti – Cédric Ceballos (@cedceballos) 21 septembre 2021

“Bonjour à tous, après 20 jours consécutifs dans le couloir de la mort, par sa grâce, vos vœux et vos prières, JE SUIS À LA MAISON”, a déclaré Ceballos sur ses réseaux sociaux. « Je ne pourrai jamais assez remercier chacun d’entre vous pour votre aide. Les médecins et les infirmières ont fait un excellent travail, surtout dans mes jours les plus sombres, lorsque j’avais besoin d’un coup de pouce supplémentaire. »

Ceballos a ajouté: «Il y a deux choses qui vous permettent de traverser quelque chose comme ça, que vous soyez vacciné ou non. 1, votre volonté de vous battre et de vouloir vivre et 2, vos soins de santé, parce que vous êtes traité de manière différente si vous êtes couvert, que non.

« Merci encore à tous et à bientôt… »

Lors de mon 10e jour en soins intensifs, COVID-19 me donne officiellement un coup de pied, mais je demande à TOUTE la famille, les amis, les guérisseurs guerriers de la prière vos prières et je souhaite mon rétablissement.

Si je vous ai fait quoi que ce soit dans le passé, permettez-moi de m’excuser publiquement.

Mon combat n’est pas terminé…..

Merci pic.twitter.com/r9QZBpfmEI – Cédric Ceballos (@cedceballos) 7 septembre 2021

Le joueur de 52 ans a joué un petit attaquant pour les Phoenix Suns pendant la majeure partie de sa carrière de 1990 à 1994 et de nouveau de 1996 à 1998 après un court passage avec les Lakers de Los Angeles.

Après avoir initialement annoncé la gravité de sa maladie COVID, Ceballos a reçu les vœux de ses supporters à travers le pays. La NBA a partagé son histoire sur leur page Twitter officielle, écrivant: «Les membres de la famille NBA gardent Cedric Ceballos dans leurs pensées alors qu’il combat courageusement COVID-19. Nous souhaitons à Cédric un rétablissement complet et rapide.

Les pages de fans des Suns et des Lakers ont partagé des messages de soutien, tout comme plusieurs stars de la NBA. “Prier pour l’ancien Laker Cedric Ceballos !!” Légende des Lakers Earvin “Magique” Johnson a écrit.

Dans des nouvelles connexes, le GRIO a précédemment signalé que des recherches menées plus tôt cette année montraient qu’un médecin sur quatre était attaqué et harcelé sur les réseaux sociaux à l’ère de COVID-19. Leurs efforts pour aider ont été rejetés.

Selon l’American Medical Association, 96% des médecins américains sont vaccinés, ce qui signifie que la majorité qui préconise la vaccination pratique réellement ce qu’ils prêchent. Alors que bon nombre de ces médecins qui sont sur #medtwitter ont reçu leur part de menaces et de harcèlement, pour les médecins noirs qui tentent d’atteindre leurs propres communautés vulnérables, le recul est particulièrement brutal.

Bonjour famille et amis, donnant une MISE À JOUR sur ma situation de santé….. Je suis libre de COVID-19, merci beaucoup pour vos prières et bon courage pour m’aider avec ça. Je ne peux toujours PAS respirer, marcher ou fonctionner seul………▶️ pic.twitter.com/PoH9cG81Hx – Cédric Ceballos (@cedceballos) 13 septembre 2021

Selon une étude sur les complots en ligne sur Twitter, publiée dans le Journal of Medical Internet Research, les gens ont tendance à croire le premier message qu’ils rencontrent. Les tweets contenant de la désinformation ont tendance à avoir des messages plus négatifs autour d’eux.

Les médecins noirs restent minoritaires dans un domaine de la médecine, ne comprenant qu’environ 5,4% des médecins aux États-Unis, malgré les Noirs représentant 13% de la population, ce qui rend leurs efforts pour atteindre les communautés noires encore plus difficiles.

Cette histoire contient des rapports supplémentaires de Biba Adams et Natasha S. Alford du GRIO

