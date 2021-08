Cedric the Entertainer désireux de célébrer la télé avec les Emmys ⋆ .

in

L’émission préférée de Cedric the Entertainer en grandissant était “Get Smart”. Il adore la comédie de Billy Crystal. Et il se souvient quand dire “merde” à la télévision était une grosse affaire.

Cédric, qui animera les 73e Primetime Emmys le 19 septembre sur CBS, est un type à l’ancienne. Il connaît son histoire à la télévision, de “Perry Mason” (l’original, pas le remake) à “The Jeffersons”. Ainsi, lorsque l’occasion s’est présentée de présider la plus grande fête télévisée de l’année – bien que devant une foule réduite et adaptée à COVID – il a sauté sur l’occasion.

“Voir ces stars de la télévision déguisées une nuit, faire la fête, aller chercher leurs récompenses, je pense que c’est ce que j’aime le plus dans le fait de pouvoir accueillir ce concert”, a déclaré Cedric depuis son domicile à Chatsworth. “C’est une célébration des personnes qui font réellement partie de vos maisons et de votre vie.”

Il a de bons souvenirs d’être assis avec sa grand-mère dans la ville rurale de Caruthersville, dans le Missouri, à regarder leurs émissions préférées. “Le spectacle de Dick Van Dyke.” “Le spectacle de Jackie Gleason.” (Cedric a joué Ralph Kramden dans une version sur grand écran de “The Honeymooners” en 2005). « Nous avons grandi à cette époque de la télévision où il n’y avait que quelques chaînes, donc les stars de la télévision étaient de grandes stars, vous savez ? Je m’en souviens avec nostalgie.

Aujourd’hui, il fait partie de ces stars du réseau. Dans la sitcom de CBS “The Neighborhood”, Cédric incarne Calvin, un père de famille dans un quartier majoritairement noir de Pasadena, déconcerté par son nouveau voisin blanc extrêmement sympathique (Max Greenfield). C’est une excellente vitrine pour le timing comique de Cedric et pour son appréciation d’une autre sitcom de CBS, “All in the Family”, avec Cedric jouant une variante du rôle d’Archie Bunker.

“Vivre à Los Angeles, vous voyez certainement certains des vieux quartiers s’embourgeoiser”, dit Cédric. “The Neighborhood” est l’inverse, tonal et racial, de “Them”, la série d’horreur amazonienne sur une famille noire qui s’installe à Compton dans les années 50, pour être terrorisée par ses voisins blancs.

Cedric the Entertainer s’amuse dans sa piscine à Chatsworth.

(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

Cédric est encouragé par la diversité naissante qu’il voit à la télévision. Il voit la montée en puissance de créateurs tels que Lena Waithe (productrice exécutive sur “Them”), Kenya Barris et Ava DuVernay comme un signe positif. Mais il sait que le vrai changement a lieu dans les coulisses, au niveau de la direction.

« Là où le vrai travail doit avoir lieu, c’est encore dans ces salles où les décisions ultimes sont prises », explique Cédric. « J’ai l’impression que lorsque vous entrez et que vous lancez, vous quittez toujours cette pièce sans aucune représentation des idées. Ce sera un grand groupe de personnes non minoritaires qui décidera de ce qui sera diffusé en premier lieu. Il y a donc beaucoup de croissance à faire de ce côté de la médaille, c’est sûr. »

Cedric Antonio Kyles est né en 1964 à Jefferson City, Missouri. Il était un artiste dès son plus jeune âge, se produisant pour des amis de l’école primaire, et il avait à cœur de fréquenter un lycée des arts du spectacle de type “Fame” à St. Louis. . Sa mère, une enseignante, a rejeté l’idée, voulant qu’il se concentre sur le reste de ses études. Ce n’est qu’après l’université, dans l’État du sud-est du Missouri, qu’il a commencé à faire du stand-up, ce qui lui a progressivement ouvert d’autres opportunités dans le cinéma et la télévision.

Jouant dans un petit club un soir au début de sa carrière, il a remarqué que l’animateur présentait chaque acte comme « Notre prochain comédien… ». Mais Cédric n’avait pas assez de matériel pour se considérer comme un comédien ; ses décors de comédie comprenaient également un peu de chant, un peu de poésie, un peu de tout ce qu’il ressentait ce soir-là. “Alors j’ai juste dit au mec de m’appeler un artiste”, dit-il. “Il m’a présenté comme Cedric the Entertainer, et c’était tout.”

Il a fait irruption au grand jour avec “The Original Kings of Comedy”, le film de stand-up réalisé par Spike Lee dans lequel il a partagé la scène avec Steve Harvey, Bernie Mac et DL Hughley. Mais il a montré une portée croissante au fil des ans et a plongé son orteil dans le drame. En 2017, par exemple, il a joué un pasteur de méga-église face au ministre tourmenté d’Ethan Hawke dans “First Reformed”. Sa présence est suffisamment forte pour dépasser les frontières du genre.

Ses modèles à cet égard sont Richard Pryor et Robin Williams. “Ces gars vous ont montré qu’ils avaient ce côté comique, puis ils feraient des rôles dramatiques vraiment cool”, dit-il. « Je pense que c’est très important de le faire. J’aime faire de la télé et du cinéma ; J’aime la forme longue du développement d’un personnage pour le cinéma, et bien sûr la réponse plus rapide de la télévision. Je suis vraiment chanceux de pouvoir faire les deux.

Cédric sait que ces Emmys seront différents. La cérémonie devrait avoir lieu devant “un public limité de nominés et de leurs invités”. Mais l’animateur se sent également responsable de rendre les choses amusantes, qu’il s’agisse de jouer son propre matériel – “Je prévois vraiment de sortir et de faire vibrer le micro pendant quelques minutes avec mes propres vibrations” – ou de riffer les nominés.

« J’ai l’impression que la télévision était définitivement quelque chose dont nous avions tous besoin et vers laquelle nous nous sommes tournés tout au long de cette pandémie », dit-il.

«Avec la possibilité de sortir et de célébrer en personne là où les gens seront là, je veux que ce soit une célébration. Nous allons passer un bon moment.

