Cedric the Entertainer dirige l’hommage à Biz Markie .

En direct et en personne (!) de LA Live, les Emmy Awards 2021 ont officiellement commencé dimanche avec un hommage chanté à la télévision, sur les sons du regretté rappeur Biz Markie.

L’animateur Cedric the Entertainer a donné le coup d’envoi de la plus grande soirée télévisée devant une foule réduite de nominés et de leurs invités. C’était une configuration légèrement plus typique que la cérémonie principalement virtuelle de l’année dernière, qui a vu des assistants en combinaisons de protection contre les matières dangereuses remettre des trophées aux gagnants dans des endroits éloignés.

Lors de l’acte d’ouverture de l’émission, la star de “Neighborhood” a célébré les nominés de cette année – reconnus dans des dizaines de catégories couvrant la comédie, le drame, les séries limitées et plus – à travers la chanson.

Avec l’aide de Lil Dicky, LL Cool J et les acteurs de “This Is Us”, “Black-ish”, “Ted Lasso”, “Pose”, “Hamilton” et plus encore, Cedric s’est lancé dans une reprise de Markie qui plaira à tous. – qui a servi à la fois d’ode au petit écran et d’hommage au rappeur Markie, décédé en juillet à l’âge de 57 ans.

“Je voulais animer les Emmys parce que cela me donne une chance de remercier la télévision pour tout ce qu’elle représente pour moi”, a déclaré Cédric.

«Nous avons tous nos émissions préférées depuis notre enfance, mais mon souvenir télévisé préféré est assis avec ma grand-mère, regardant nos programmes ensemble. Et ce soir, il ne s’agit pas seulement du meilleur de l’année dernière, il s’agit de tout ce que nous aimons à la télévision.

La TV Academy a fait appel à l’acteur et comédien vétéran pour animer les festivités non virtuelles de 2021. Jimmy Kimmel de fin de soirée a accueilli les premiers Emmy Awards de l’ère de la pandémie avec des critiques favorables l’année dernière.

“J’ai l’impression que la télévision était définitivement quelque chose dont nous avions tous besoin et vers laquelle nous nous sommes tournés tout au long de cette pandémie”, a déclaré Cédric au Los Angeles Times au cours de l’été.

«Avec l’opportunité de sortir et de célébrer en personne là où les gens seront là, je veux que ce soit une célébration. Nous allons passer un bon moment.

Les principaux nominés aux Emmy cette année sont le drame royal de Netflix, « The Crown », et le spin-off « Star Wars » de Disney +, « The Mandalorian », avec 24 hochements de tête chacun – suivi de près par la série phare de Marvel « WandaVision », qui en a marqué 23.

Parmi les favoris projetés figurent « WandaVision » et « The Crown », ainsi que « Mare of Easttown », « I May Destroy You », « Pose » et « Ted Lasso ». Consultez notre liste complète de prédictions Emmys ici.

