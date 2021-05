Ceferin annonce des modifications de la réglementation sur le “ fair-play ” financier

21/05/2021 à 14:12 CEST

.

Le président de la UEFA, Aleksander ceferin, je considère que le règlement sur le fair-play financier “devra être adapté et mis à jour” étant donné la réalité financière que la pandémie a laissée et l’engagement de l’organisme envers la durabilité dans ce domaine.

«Nous évoluons dans une nouvelle réalité financière et il est clair que nos réglementations actuelles sur le fair-play financier devront être adaptées et mises à jour. La durabilité financière continuera d’être notre objectif et l’UEFA et le football européen travailleront en équipe pour doter notre sport de nouvelles règles pour un nouvel avenir », a-t-il déclaré après la publication vendredi du rapport« UEFA European Club Football Overview »de cette année.

Ceferin a souligné que grâce à la réglementation du fair-play financier, pendant près d’une décennie, le football européen peut faire face aux conséquences de la crise sanitaire et a défendu que “la solidarité doit prévaloir et non l’intérêt personnel”.

«L’ensemble de l’écosystème du football, professionnel, amateur et jeune, a été fortement perturbé par la pandémie. Cela nécessite une coopération approfondie et une réponse coordonnée à travers la pyramide du football. La solidarité, et non l’intérêt personnel, doit prévaloir et l’emportera », a-t-il ajouté.

Le président de la UEFA Il a rappelé que dans le rapport de l’année dernière, il avait déjà déclaré que “le football européen était fort, uni, résistant et préparé à de nouveaux défis”, bien que “Personne ne pouvait prédire que nous aurions à affronter le plus grand défi du football, du sport et de la société des temps modernes”.

“Cependant, grâce à près d’une décennie de règlements sur le fair-play financier, avant l’épidémie, le football européen n’aurait guère pu être en meilleure forme financière”, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que “la coopération mutuelle à travers le modèle du football européen a signifié que Les meilleurs clubs de football européens ont connu une augmentation de 80% de leurs revenus entre 2010 et 2019«Avant la pandémie qui a eu un grand impact sur le secteur.

Il reconnaît également le succès sportif et commercial des compétitions interclubs de l’UEFA, les distributions financières des clubs ayant augmenté de 160% au cours de la décennie.

Selon les données du document, la reprise des compétitions après la pandémie a permis d’économiser environ 2 milliards d’euros de remboursements pour la télévision, mais les clubs professionnels européens de la catégorie la plus élevée subiront une perte de revenus sur la période 2019-21 de 7,2 milliards d’euros.