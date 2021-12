Ceferin attaque la Super League et la considère comme terminée

28/12/2021

Le à 20:57 CET

L’année 2021 restera également dans les mémoires pour être l’année de la naissance de la Super League. Il n’a même pas pu marcher mais l’idée continue de planer sur le monde du football et depuis l’UEFA ils ont l’obsession de la finaliser. Dans la lettre ouverte d’Aleksander Ceferin dans les réseaux de la plus haute organisation de football d’Europe, il s’est une fois de plus déchaîné contre la compétition et ils se sont retirés la poitrine du travail effectué contre elle.

« La tentative malheureuse en avril dernier de lancer une Super League fermée, qui se concentrait uniquement sur le remplissage des comptes bancaires de quelques clubs, a menacé les valeurs qui sont au cœur du modèle sportif européen et de la mission de l’UEFA. Sa disparition, alimentée par la condamnation politique et populaire de tout le continent, a été notre victoire partagée la plus importante en 2021 & rdquor;a déclaré le président de l’UEFA.

Réalisations

Aleksander Ceferin ne s’est pas seulement concentré sur la Super League et a également voulu mettre en évidence les avancées du football féminin. « Les changements de grande envergure apportés à la Ligue des champions féminine ont considérablement amélioré son équilibre compétitif, sa visibilité et son prestige, tandis que le lancement de la Ligue Europa Conference a rendu nos compétitions masculines plus inclusives, plusieurs clubs faisant leur première apparition sur la scène européenne et rdquor;, a déclaré le président de l’instance européenne dans une lettre où il a également qualifié l’année 2021 d' »inoubliable ».