Ceferin dit que les promoteurs de la Superliga “devront en supporter les conséquences”

25/04/2021 à 06:51 CEST

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a assuré, dans une interview au journal britannique ‘Daily Mail’, que les clubs promouvant la Superliga “doivent supporter les conséquences” de leurs actions et a fait allusion à la possibilité de les sanctionner, sans préciser de sanctions, lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de l’UEFA.

Dans l’interview, Ceferin fait un bilan personnel des événements de cette semaine. «C’était très stressant. J’avais l’impression d’avoir été jeté dans une machine à laver. Samedi, j’ai conduit ma voiture de la Slovénie à la Suisse, à huit heures de route. J’avais préparé mon discours sur les réformes en Ligue des champions, même avec des remerciements à Agnelli. Mais ils [en alusión a los promotores de la Superliga] Ils ne m’ont rien dit sur ce qu’ils prévoyaient. Agnelli lui-même m’a dit, à propos des rumeurs d’une Super League, “ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai …”

Ceferin remercie les supporters européens pour leur réponse et en particulier le gouvernement britannique. “Je suis impressionné par la réaction des supporters, de la communauté du football et de la société en général. Je n’ai jamais vu cela auparavant. L’UEFA a apporté sa contribution [para frenar la Superliga], les clubs aussi. Et bien sûr le gouvernement britannique. J’ai eu de nombreuses conversations avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et le ministre des Sports, Oliver Dowden, pendant ces 48 heures. Ils étaient du bon côté de l’histoire au bon moment. Mais une grande partie du mérite revient aux fans. “

Pour le président de l’UEFA, ce qui s’est passé “montre que tout n’est pas à vendre, que vous ne pouvez pas venir avec des millions et dire:” Je me fiche de la tradition ou de l’histoire, car j’ai assez d’argent pour tout acheter “. Certainement pas. Cela ne fonctionne pas comme ça “.

“Chacun doit supporter les conséquences de ce qu’il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s’est passé. Vous ne pouvez pas dire:” Ils vont me punir parce que tout le monde me déteste. “Ce qu’ils ont fait n’est pas juste et nous verrons dans le les jours prochains que faire », ajoute-t-il.

“Pour moi, il y a une différence entre les six clubs anglais et les autres. Les Anglais ont d’abord eu l’idée et ont admis leur erreur. Ensuite, il y a les trois qui ont également rejeté l’idée (Atlético, Milan et Inter) et, enfin, le trois autres “-Le Real Madrid, la Juventus et Barcelone, bien qu’il ne les cite pas textuellement-” qui croient que la Terre est plate et que la Super League existe toujours. Et ils doivent tous être responsables de ce qu’ils ont fait. Des mesures disciplinaires? C’est ce que décidera le Comité exécutif de l’UEFA? On verra, il est trop tôt pour le dire », explique-t-il.