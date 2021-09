Ceferin nommé meilleur cadre de 2021 aux WFS Awards

09/09/2021 à 18:10 CEST

.

Le président de l’UEFA, Aleksander céférine, il a été élu meilleur exécutif de 2021 aux prix du forum WFS (Sommet mondial du football), par « son leadership exemplaire dans la lutte contre la Super League européenne et pour la réussite de l’Euro 2020, organisé au milieu d’une pandémie mondiale. »

Tel que rapporté par WFS, le jury des prix a récompensé le management de Ceferin lors d’un moment test unique pour l’UEFA en tant qu’organisation, ainsi que pour le monde du football, et a souligné que le leader slovène affrontait la Super League “avec une réponse rapide, ferme et coordonnée avec le reste des parties intéressées“.

Il a également souligné que tout cela avait eu lieu deux mois avant la célébration de l’Eurocup, le premier dans 11 villes et pays différents, contesté les restrictions liées à la pandémie de covid-19. Dans la Ratio d’attribution WFS confirmé ce jeudi aussi Sevilla et Bengaluru United apparaissent, clubs distingués conjointement pour la meilleure stratégie d’internationalisation, en plus de la Liga MX / Ascenso MX comme la meilleure initiative de football féminin pour le quatrième anniversaire de la ligue féminine mexicaine.

L’Arsenal anglais, le Stade national du Japon et l’agence paraguayenne 23 Sports Marketing, avec les récompenses pour le meilleure initiative d’entreprise de club, le meilleur lieu et “Football for Good” décernés par l’initiative de solidarité Common Goal, sont d’autres lauréats annoncés par WFS. À eux Les plateformes Slate et Socios.com sont ajoutées, pour la création de contenu pour les réseaux sociaux et pour faciliter l’approche des supporters vers les équipes, et l’application AiSCOUT comme initiative innovante, qui permet aux clubs de scanner virtuellement les joueurs.

WFS a précédemment annoncé que le L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Marcus Rashford recevra le prix qui porte son nom et qui sera décerné aux athlètes qui utilisent leur profil pour promouvoir un changement positif dans la société.