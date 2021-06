Ceferin revient sur l’accusation contre Agnelli : "A mes yeux, il n’existe plus"

La guerre de la Super League européenne se poursuit entre l’UEFA et les clubs qui entretiennent encore l’idée de la réaliser. Pour le moment, seulement trois : le Barça, le Real Madrid et la Juventus. Ce dernier, avec Andrea Agnelli En tant que président, il fait partie de ceux qui ont eu le plus de frictions dialectiques avec l’establishment européen, également personnalisé par son président, Aleksander Ceferin.

La dernière attaque a été du président de l’UEFA à la Juve, dans une interview difficile avec So Foot.

“Honnêtement, nous ne savions pas exactement ce qui se passait. De temps en temps, nous recevions des menaces de rupture, des fuites de documents sur le sujet … Mais nous ne l’avons pas pris très au sérieux. Andrea Agnelli, qui était alors président de l’ECA, était membre de notre comité exécutif et nous a continuellement assuré qu’il n’y avait vraiment rien à craindre. D’autant que pour notre part, nous avions organisé plusieurs réunions avec les clubs pour présenter la nouvelle réforme des Champions, réforme que les douze clubs rebelles ont votée. Mais le lendemain, ils ont révélé leur projet fantomatique », a déclaré Ceferin en faisant référence à Agnelli, au moment de la création de la Superliga, également président de l’ECA, pour laquelle Ceferin considérait qu’il s’agissait d’une trahison encore plus grande.

Tous deux étaient des amis proches avant l’annonce de la Super League, qui a tout cassé : “Les protagonistes peuvent être classés en trois catégories. J’ai mis Andrea Agnelli au premier échelon, dans le staff. A mes yeux, cet homme n’existe plus. Je pensais que nous étions amis, mais il m’a menti jusqu’à la dernière minute du dernier jour, s’assurant qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter. Alors que la veille il avait déjà signé tous les documents nécessaires au lancement de la Super League. Dans la deuxième catégorie, j’ai mis un groupe de dirigeants que je sentais assez proches de moi et que je regrette de ne pas m’avoir dit à l’avance ce qu’ils prévoyaient de faire. Enfin, dans la dernière catégorie, se trouvent les managers avec lesquels je n’ai eu aucun contact. Je ne les blâme pas, mais eux aussi devront subir les conséquences de leurs actes. A travers cette compétition, tous ces dirigeants ont vu un moyen d’assurer à leurs clubs respectifs une place immuable au sommet du football européen.. Je suis sûr que leur première idée était d’arrêter de participer aux compétitions de l’UEFA, tout en restant dans leurs championnats nationaux respectifs.”

Quelques heures après sa création, le projet de Super League s’effondre.

“En fait, c’était une lutte sociale qui s’est déroulée en arrière-plan et c’est précisément pourquoi les réactions ont été si brutales. Est-ce que douze milliardaires ont le droit de nous priver de notre sport ?L’argent fait-il tout acheter ? Le football est plus qu’un simple jeu, elle fait partie intégrante de nos nations, cultures et sociétés. C’est pourquoi sa lecture de la situation était complètement déplacée. Après, je leur ai demandé : « Comment n’ont-ils pas réalisé qu’ils marchaient sur de la merde ? Je veux dire, avec tous leurs conseillers, tout l’argent que ces clubs peuvent récolter…”, a conclu Ceferin.