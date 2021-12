Ceferin s’excuse pour l’absurdité du tirage

16/12/2021 à 14:55 CET

Aleksander céférine, président de l’UEFA, a fait sa grimace ce matin au Comité exécutif de l’UEFA qui s’est réuni par télématique pour s’excuser de la répétition du tirage au sort lundi dernier : « Nous avons reçu l’information que quelque chose n’allait pas avec le logiciel, j’ai eu une réunion avec les fournisseurs au téléphone et ils ont proposé de refaire le tirage et qu’on ne savait pas quand l’erreur s’était produite. Nous avons décidé d’être transparent et de le dire pour apprendre pour l’avenir. Il est trop tôt pour connaître les conséquences possibles. Nous ne pouvons pas être ainsi dépendant de la technologie. Ce n’était pas une erreur humaine, c’était une erreur de l’UEFA, nous nous excusons auprès de tout le monde. «

Ceferin Il a souligné que les deux dernières années ont été très compliquées : « Cela a été une année difficile, avec de nombreux défis, avec la pandémie, nous sommes comme ça depuis près de deux ans. Mais je suis très fier du football européen, des fans, du médias, de toute la société du football ».

Lors de la réunion de ce matin, ils ont également discuté du fair-play financier et des changements à venir : « Nous discutons avec les ligues et avec les titulaires de droits. J’ai parlé avec les ligues espagnole, anglaise et allemande. Nous continuerons à parler. parce que vous faut le changer. Andrea Taverso en fera rapport prochainement. Toutes les parties sont très intéressées et unies dans le changement. Il faut s’adapter aux temps nouveaux et je suis optimiste quant aux accords que nous parviendrons car c’est quelque chose d’important pour tout le monde. »