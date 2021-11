CEI Stock a une stratégie intelligente en matière d’énergie propre en préparation

Il y a un peu plus d’un mois, Énergie de carrossage (NYSE :CEI) était un nom qui est venu sur le radar de nombreux investisseurs. Cela s’est principalement produit en raison de la montée en flèche des prix et du volume des actions CEI en peu de temps. De fin août à fin septembre, les actions de cette action pétrolière et gazière à bas prix, qui explore des opportunités dans le domaine de l’énergie propre, sont passées d’environ 50 cents par action à 4,85 $ par action.

Source : Shutterstock

Mais depuis, la tendance n’est plus son amie. Maintenant à environ 1,46 $ par action, moins de gens en parlent. Cela inclut le Reddit communauté des marchés boursiers, qui a peut-être (ce n’est pas certain) a joué un rôle dans ses mouvements de montagnes russes il y a quelques mois.

Alors, faute de l’élan qu’il avait autrefois, devriez-vous lui faire une passe difficile ?

Pas nécessairement.

Surtout, parce que les efforts de l’entreprise en matière d’énergie propre valent la peine d’être examinés de plus près. C’est toujours vrai même si un vendeur à découvert vocal n’a pas eu peur de créer la peur, le doute et l’incertitude à propos de Camber dans l’esprit des investisseurs. Bien sûr, vous devriez jeter un œil aux critiques formulées par ce vendeur à découvert et voir par vous-même si elles sont fondées. Mais encore une fois, ne laissez pas ce facteur négatif vous faire sauter à une conclusion rapide avec Camber.

Comme beaucoup d’actions à bas prix, c’est risqué. Gardez cela à l’esprit si, après avoir effectué votre propre diligence raisonnable, vous trouvez toujours une opportunité ici.

Le dernier avec CEI Stock

Ces dernières semaines, les actions de Camber ont rebondi entre environ 1 $ et 1,80 $ par action. Cela fait suite à la baisse rapide des prix de l’action autrefois tendance, observée peu de temps après son ascension épique mentionnée ci-dessus.

Le coupable probable de ce changement de sentiment était le « court rapport » cinglant mentionné ci-dessus. Délivré par Capitale Kerrisdale, un fonds qui a vendu à découvert les actions de CEI, le rapport de 25 pages fait beaucoup d’allégations. Il s’agit notamment d’allégations selon lesquelles les soi-disant « pompiers » déforment l’implication de l’entreprise dans le secteur de l’énergie propre.

Comme je l’ai mentionné la dernière fois que j’ai écrit à propos de Camber, la société a pris la grande route en ce qui concerne les réclamations faites par Kerrisdale. Mais assez intéressant, Énergie propre ESG, partenaire indirect de cette société, a récemment pris sa défense. Comme William White d’InvestorPlace l’a rapporté le 17 novembre, ESG a publié une réponse à Kerrisdale. En plus de lutter contre les affirmations de Kerrisdale, le rapport discute du potentiel de marché de cette technologie.

Après avoir reçu un bref coup de pouce de cette nouvelle, les actions sont à nouveau en baisse.

Cependant, ne laissez pas le marché décider à votre place s’il s’agit d’une bonne opportunité. Au lieu de cela, il est sage d’examiner de plus près à la fois les informations récemment présentées par ESG, ainsi que ce que l’on sait des autres mouvements de Camber dans le domaine de l’énergie propre.

Un jeu d’énergie propre pas si caché

À première vue, l’action CEI ressemble à une autre petite société pétrolière et gazière indépendante (O&G). Vous obtenez cette perception à la fois par son nom et par le fait que son principal atout est la propriété majoritaire d’une autre petite entreprise O&G, Énergie viking (OTCMKTS :VKIN).

Là encore, ses mouvements les plus récents peuvent suggérer qu’il s’agit d’un jeu d’énergie propre en devenir. Tout d’abord, en août, Camber a annoncé avoir acheté une participation de 60,5% dans Simson-Maxwell Ltée, un fabricant canadien de moteurs industriels et de produits de production d’électricité.

Maintenant, cela peut ne pas ressembler à une entreprise de type « vague verte ». Pourtant, si vous l’associez à l’accord de licence de propriété intellectuelle (PI) de capture de carbone conclu par la filiale Viking de Camber avec ESG, alors tout commence à se mettre en place. Cette entente, qui lui donne droit à la technologie d’énergie propre d’ESG dans tout le Canada, est un beau compliment à Simon-Maxwell.

C’est un gros problème puisque, comme ESG lui-même l’a détaillé dans sa réponse à Kerrisdale, le Canada a des taxes sur le carbone très élevées. À 40 $ la tonne métrique aujourd’hui, ils devraient monter en flèche jusqu’en 2030. Avec cela, il y aura probablement une forte demande pour cette technologie. Surtout des entreprises comme les clients de production d’électricité de Simon-Maxwell.

Le verdict sur l’action CEI

Malgré sa récente pop de courte durée, le marché a changé d’avis sur l’action CEI. Est-ce le bon appel ? C’est à vous de décider. Personnellement, je lui donne un « B » dans mon Portfolio Grader. Mais ne croyez pas Kerrisdale sur parole qu’il s’agit d’une « mauvaise action ».

Du moins, pas avant d’avoir fait vos propres recherches. Pendant que vous y êtes, examinez de plus près l’accord de licence ESG. Plus précisément, comment il s’harmonise bien avec l’unité Simon-Maxwell de Camber.

Ce n’est pas sans risques. Mais jetez-y un coup d’œil complet d’abord. Au lieu de décider qu’il s’agit d’un penny stock à éviter, vous constaterez peut-être que le stock CEI est un jeu d’énergie propre à fort potentiel. Celui que le marché ne parvient pas à apprécier actuellement.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a rompu le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.