“Cejitas” impose la classe et triomphe à Hermosillo, au Mexique

Le prétendant au championnat du monde, Daniel “Cejitas” Valladares, a mené un combat intelligent et agressif avec un plan de combat très efficace, pour vaincre José Javier “Popotitos” Torres, dans le combat principal de la fonction présentée par Zanfer et 2M Promotions à La Ruina. Parc, Hermosillo.

« Cejitas » Valladares (25-2-1, 15 ko) était le combattant agressif au-dessus du ring, celui qui enchaînait les coups puissants, celui qui mettait rythme et intensité au combat. “Popotitos” Torres (15-2-0, 9 ko) a mis la boxe à distance, technique, et quand Valladares s’est approché, il a touché des upers qui l’ont blessé.

La plupart des manches ont été très disputées, la domination était alternée et Valladares et Torres ont tous deux connu de très bons moments.

Au neuvième tour, l’arbitre a laissé tomber un point à José Javier Torres pour avoir répété des coups lors d’un corps à corps, à la demande qu’il ne le fasse pas.

Et au terme des dix rounds d’un combat très disputé, qui a eu ses moments d’échange de coups, de technique, de maîtrise de chaque corner, la décision des juges à l’unanimité a favorisé « Cejitas » Valladares, avec 96 cartons -9, 97- 94 et 95-94.

Le pouvoir de Yahir

Yahir Frank (8-0-0, 6 ko’s) a fait ressortir la force, a été intelligent sur le ring et a été insistant et varié dans son attaque, pour finir par assommer de manière spectaculaire le Mexicain Iván « Tsunami » García (6- 2 -1,5 ko) à 1:05 au quatrième tour.

Frank a puni, avec précision et puissance, pour finir. Au deuxième tour, il a envoyé le “Tsunami” au tapis, qui s’est relevé blessé. Et dans le quatrième, le dénouement s’est produit.

Après avoir puni, un puissant crochet gauche au menton a renversé Garcia, qui est tombé de façon spectaculaire et sa tête a rebondi sur la toile. L’arbitre a arrêté le combat immédiatement, il n’y a pas eu de décompte, et le combattant est resté quelques minutes à recevoir des soins médicaux, jusqu’à ce qu’il puisse récupérer et quitter le ring de son propre pied et remercier le soutien des fans, en plus de reconnaître le triomphe de son rival.

Le champion fait preuve de classe

Monserrat « Raya » Alarcón a eu la boxe, la régularité et l’efficacité, pour l’emporter par décision unanime sur la volontaire et courageuse Tania Itzel García (6-5-0, 2 KO), dans un combat d’une grande technique et classe.

Le champion du monde WBA Atome, « Raya » Alarcón (16-4-2) a décroché les meilleurs tirs tout au long des huit tours, et a remporté la victoire par décision des juges, avec un carton 80-72 et deux cartons 78-74.

