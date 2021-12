« Cela a à voir avec l’identité numérique », dit-il – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Renforçant la polémique autour d’elle, Paty Navidad défend sa position anticovide : « ça a à voir avec l’identité numérique », dit-elle.

Paty Navidad, qui est déjà revenue sur Instagram, assure encore une fois que tout ce qui est dit sur le Covid-19 n’est pas vrai, car derrière il y a une campagne de terrorisme.

Tout comme Paty Navidad se souvient qu’elle n’a jamais nié l’existence du virus, elle a simplement supposé qu’il n’était pas aussi dangereux qu’ils veulent nous le faire croire.

« Je n’ai jamais dit que je ne crois pas, le coronavirus existe, mais sa mortalité est de 0,06, 7, quelque chose comme ça, ce qui est minime qu’une grippe normale », a-t-il déclaré lors de l’émission Mimi Contigo, où il a expliqué pourquoi les gens sont en train de mourir.

« Quand c’est compliqué par d’autres maux, ils peuvent vous emmener à l’hôpital, et parfois, passer un très mauvais moment ou mourir, car personne n’est à l’abri », a-t-il ajouté et souligné que toute maladie non traitée se termine par la mort.

Or, pour Paty Navidad, ce qui a été rapporté à propos du Covid-19 est destiné à générer de la paranoïa, puisqu’il n’est même pas précisé que covid et coronavirus ne sont pas les mêmes.

« En plus, le Coronavirus et le Covid, ce n’est pas pareil… Pour moi, le Covid est une clé, ça a à voir avec ce que l’on vit, avec l’identité numérique », dit-il.

De la même manière qu’elle précise qu’elle croit en la science mais pas en tous les scientifiques, tout comme elle croit aux médecins mais pas à tous, elle comprend que ses déclarations bouleversent certaines personnes.

« Je respecte la façon de penser des autres et leurs expériences de vie ; pourtant, dans mes expériences de vie, et ma façon de penser, ils ne veulent pas le respecter », reproche-t-il.