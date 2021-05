«Cela a coûté cher à Atleti; nous devons continuer à nous battre “

16/05/2021 à 23:10 CEST

.

Nacho Fernández, défenseur central du Real Madrid, a souligné les difficultés que l’Atlético de Madrid a dû surmonter pour battre Osasuna et maintenir le leadership de LaLiga Santander, qui a parfois perdu avec son but à San Mamés.

«La dernière fois que nous savions, c’était que c’était un match nul, mais nous étions impliqués dans le match et nous avons découvert qu’ils revenaient à la fin. C’était ce qui pouvait arriver, il reste un match et nous devons continuer à nous battre “, évalué dans Movistar +.

“L’objectif était de gagner et pour eux de marquer des points. Il n’y a pas d’autre moyen de gagner la Liga. Ils sont revenus à la fin et cela signifie que cela n’a pas été facile pour eux. Il reste un match et nous verrons. ce qui se produit. Cela a coûté cher à Atleti; Gagner chaque partie est un monde et ce que nous devons faire est de nous battre jusqu’à la dernière seconde comme nous le faisons », a-t-il ajouté.

Nacho a marqué le but du triomphe du Real Madrid à San Mamés pour vaincre l’Athletic Club et permettre à l’équipe de Zinedine Zidane de se battre jusqu’au bout pour revalider la couronne de la ligue.

«C’est un terrain très compliqué même s’il n’y a pas de supporters, une équipe très forte qui donne peu de chances. Nous étions très bons défensivement et c’était difficile pour nous de créer en première mi-temps mais nous avons joué un très bon match. L’important est que nous ayons gagné », a-t-il souligné.

Il a fini par commenter la polémique des mains dans la zone, après que certains ne se soient pas indiqués en leur faveur, et la continuité de Zinedine Zidane la saison prochaine.

“La question de la main est très compliquée, je l’ai vue à la mi-temps et cela me semble une pénalité très claire, surtout au vu des pénalités que l’on nous a appelés cette année. Je ne veux pas entrer non plus, c’est un sujet qui laisse beaucoup de polémique et chacun regarde de son côté, mais pour moi, c’est très clair », a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, une nouvelle est sortie que Zidane nous a donné une conférence et, Je ne sais pas, il a un contrat, il est bien avec nous et c’est une décision qu’il prendra avec le club“, il a condamné.