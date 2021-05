Cela a coûté plus de 59 millions de pesos! C’est la bague luxueuse avec laquelle Nodal a proposé à Belinda – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après que Christian Nodal ait surpris tout le monde en proposant à Belinda dans un restaurant en Espagne mardi après-midi, ce à quoi l’actrice a répondu par l’affirmative, divers médias et fans des deux artistes ont commencé à s’enquérir des détails de cette déclaration.

L’un des aspects qui a suscité le plus de curiosité parmi les gens était la bague avec laquelle le chanteur de musique régional s’est déclaré à la célébrité. Et c’est justement le bijoutier en charge de le faire qui a dissipé tous les doutes.

A travers son compte Instagram, Angel City Jewelers, une entreprise située à Los Angeles en Californie et spécialisée dans les «bijoux uniques et intemporels», a révélé qu’il était en charge de la confection de cette pièce.

«Félicitations à Nodal et Belinda pour une vie de bonheur. Diamant taille émeraude de 12 carats d’une valeur de plus de 3 millions de dollars (environ 59 millions 568 000 300 pesos) », tel est le message que la bijouterie a partagé.

De plus, dans une interview au magazine Who, l’un des ouvriers du lieu a assuré qu’il s’agit d’un “diamant d’excellente qualité et de degré de pureté” avec un sertissage en or blanc.

Il souligne qu’après que la bijouterie a partagé sa publication, elle a été remplie de commentaires, certains très drôles, par exemple: “Acceptez-vous les points Infonavit?”, “Vont-ils l’avoir avec le symbole Amérique?”, “Prix et pour Comment cher?” et “Entrez-vous des mois sans intérêt?”.

Source: Millennium