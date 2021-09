“Cela a été comme un accouchement et l’un des plus compliqués”

09/08/2021

Le à 23:52 CEST

Coup d’effet des ‘Rouges’ après avoir ajouté les trois points à Pristina et fait chuter la Suède en Grèce. L’équipe espagnole est leader du groupe B avec quatre points d’avance sur les Scandinaves et deux matchs de plus. Victoire terne contre le Kosovo, mais victoire en fin de journée et objectif atteint : si ni l’un ni l’autre n’échoue davantage, cette Espagne-Suède sera finale lors de la dernière journée.

“Cela a été comme un accouchement. Et l’un des. Ces types de matchs sont toujours difficiles, ce n’est pas le meilleur mois, je peux vous le dire en tant que joueur, nous avons réussi à certaines occasions qui ne sont pas très claires et au final nous avons gagné trois points. L’égalité est là, on l’a déjà vu en Suède-Grèce”, a commenté l’Asturien.

En ce qui concerne le nombre d’erreurs individuelles, ” Lucho ” estime que ” chaque fois que cela se produit, le joueur est le plus intéressé à ne pas commettre d’erreurs. Le ballon ne rebondit pas dans les meilleures conditions, mais il faut s’adapter au terrain. Dans ces matchs, il est difficile de prendre le rythme, le rival va bien, cela a coûté d’innombrables équipes. Ce sont des jeux compliqués.”

RIEN FAIT

“Il nous reste deux matchs pour nous qualifier, un en Grèce et l’autre à domicile contre la Suède. La Suède n’est pas exactement la bonne mesure, vous l’avez déjà vu. Ce n’est pas parce que cela dépend de nous que c’est facile. Ils ont encore quatre matchs à jouer », a déclaré Luis.

Concernant ses « favoris », Luis Enrique a déclaré que « nous tirons continuellement des conclusions. Je peux rassembler mes souhaits, vous voyez qui sont ceux qui répètent toujours ; me marier j’ai épousé ma femme et je ne vais plus me marier. Ferran et Unai le sont presque toujours. Nous voulons tous avoir de bons joueurs. Je tiens à souligner l’état d’esprit des joueurs, ceux qui les ont rejoints continuent à se battre pour la même cause.”