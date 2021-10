Cela a été la moquerie de Twitter à la chute de WhatsApp qui est devenue virale en quelques minutes

10/04/2021

Le à 20:35 CEST

Des millions d’entre nous sont en suspens après avoir vu comment WhatsApp, Facebook ou Instagram ont cessé de fonctionner sans préavis. Nous ne savons pas quelle est l’erreur qui a motivé cette chute mondiale, touchant principalement des pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis, mais ça doit être quelque chose de grand pour qu’un tel échec dure autant d’heures et que les responsables ne laissent rien de clair.

Mais au milieu de tout le drame technologique, gestionnaire de communauté de chaque réseau social n’ont pas hésité à apporter un peu d’humour à la situation, et Twitter, étant conscient que c’est l’un des rares qui fonctionne, il a salué ainsi : “bonjour, littéralement tout le monde“. WhatsApp Il est également passé par cette application et a répondu : “Salut!“, et c’est grâce à son application de messagerie qu’on ne peut pas faire plus que d’attendre que les messages soient envoyés.

bonjour ! – WhatsApp (@WhatsApp) 4 octobre 2021

Le succès de cette initiative a été tel que le tweet original cumule 226 000 retweets en quelques minutes, tandis que WhatsApp atteint 28 000 en seulement une demi-heure. Certains réseaux ne fonctionneront pas, mais votre équipe marketing est toujours en déplacement.