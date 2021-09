Cela a été le meilleur été sur les routes depuis qu’il y a des records | Moteur

Le nombre de décès a diminué de 5% par rapport à 2020 et de 11% par rapport à 2019.

A la fin de la saison estivale, la DGT a fait solde de votre campagne, ce qui a donné lieu à des statistiques très positives.

Pendant les mois de juillet et août, il y a eu 191 morts sur les routes, 11 de moins qu’à la même période l’année dernière et 24 de moins qu’en 2019, année de référence statistique, en raison des circonstances extraordinaires dans lesquelles s’est déroulé l’été 2020, en raison de la pandémie.

Ces données reflètent une Baisse de 5 % des décès, pour l’année 2020, et Onze%, par rapport à 2019. La diminution du nombre de décès a également été enregistrée dans le nombre d’accidents mortels et, dans un pourcentage plus élevé, dans le nombre de blessés hospitalisés.

Le ministre de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a indiqué dans la conférence de presse offerte aujourd’hui que “le nombre de 191 décès enregistrés cet été est le plus bas depuis qu’il y a des records, mais nous ne devons pas utiliser ces données pour lancer un message triomphal, nous ne pouvons pas oublier que, pendant ces mois d’été, chaque jour, trois citoyens ont perdu la vie sur nos routes ».

De nos jours, il est devenu si populaire d’utiliser Android dans la voiture, comme dans le mobile. Si vous possédez un véhicule avec Android Auto ou que vous l’utilisez depuis votre mobile, vous devez connaître ces trucs et astuces.

191 morts sur les routes, entre juillet et août

Si nous regardons les statistiques des mois, nous pouvons voir que juillet s’est clôturé avec 95 accidents mortels, dans lesquels 99 personnes ont perdu la vie. Cela signifie 16 décès de moins qu’au même mois de 2020 et 18 de moins qu’en juillet 2019, la dernière année avant la pandémie. Ainsi, juillet 2021 devient le mois de juillet avec le moins de décès dans la série historique.

En revanche, le mois d’août a enregistré un total de 83 accidents mortels dans lequel ils sont morts 92 personnes, ce qui signifie cinq décès de plus qu’au même mois de 2020, année au cours de laquelle le plus petit nombre de décès a été enregistré en un mois d’août.

Au cours de ce mois, il y a eu cinq jours sans décès.

Niveaux pré-pandémiques

Les données du cloche DGT présentés aujourd’hui confirment également que le nombre de déplacements est très similaire à ceux qui existaient avant la pandémie.

Plus précisément, en juillet et août, il y a eu 90,8 millions de déplacements long-courrier sur les routes espagnoles, ce qui se traduit par une 9,68 % d’augmentation, par rapport à l’été 2020, et une baisse de seulement 0,38%, en prenant comme référence l’été 2019.

Les vendredis ont été les jours les plus chargés en été et les mardis les moins. De plus, le changement de quinzaine et le transfert dans certaines communautés autonomes de la fête du 15 août au lundi 16, ont fait de l’opération Sortie du 15 août celle avec le plus grand nombre de déplacements longue distance enregistrés avec près de 7 millions.

Les routes conventionnelles restent les plus dangereuses

Au cours de l’été, ils ont été enregistrés 11 accidents mortels avec plus d’un défunt. Ainsi, 6 % des accidents ont causé 12 % des décès.

En outre, trois accidents mortels sur quatre se sont produits sur des routes conventionnelles, au cours desquels ils sont décédés 138 personnes, le chiffre le plus élevé de la série historique. Sur les autoroutes et les autoroutes, cependant, ils ont perdu la vie 53 personnes.

D’un autre côté, les décès d’automobilistes diminuent de 30%, avec 48 décès, 21 de moins qu’en 2019. En revanche, le nombre de piétons décédés a augmenté, enregistrant 23, neuf de plus qu’en 2019.

Enfin, il faut regretter la mort de trois personnes écrasées en sortant du véhicule pour différentes raisons, ainsi que la mort d’un grutier et d’un ouvrier d’entretien routier.

Cet article a été publié dans Autobild par lvaro Escobar.