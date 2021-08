Cela a été les débuts d’Usman Garuba dans la NBA Summer League avec les Houston Rockets

Usman Garuba a déjà fait ses débuts avec la chemise de Houston Rockets. Le joueur espagnol a participé ce dernier matin à la rencontre de sa franchise en Summer League face aux Portland Trail Blazers (avec une défaite 76-92).

Garuba a joué un total de 12 minutes et 26 secondes de match et est sorti du banc. Pendant ce temps sur le terrain, il a réussi à capturer six rebonds (tous défensifs) et un vol. En ce qui concerne le tir, il s’est plutôt trompé avec 0-4 aux paniers et 0-2 aux triples.