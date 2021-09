Cela a été l’itinéraire de la BMW X5 d’origine | Moteur

Le BMW X5 est l’une des voitures les plus connues de la marque, mais il fut un temps où il s’agissait d’un modèle totalement nouveau. Ainsi est né le X5 original.

Les BMW X5 Il occupe une position bien établie dans le segment des SUV et dans la propre gamme de modèles de la marque. Cependant, il fut un temps où ce n’était pas comme ça et c’était simplement une nouvelle voiture essayant de prendre pied dans le secteur. C’est ainsi que le X5 original – nommé E53 – a été créé.

L’idée de construire cette voiture est venue dans les années 1990. En 1994, BMW a acheté le groupe Rover, qui comprenait Rover, MG, Triumph, Mini et Land Rover. Avec cette dernière marque, la firme allemande avait accès à un plate-forme de voiture tout-terrain et la question s’est posée de savoir quel serait le résultat s’ils créaient une voiture avec ces caractéristiques.

De cette façon, le projet a commencé et l’équipe de conception alors dirigée par Jonc Chris Ils mettent les ouvriers au travail. Cependant, il y avait un problème : le temps. Il a donné un en seulement six semaines pour créer un modèle grandeur nature pour montrer la marque, ce qui a grandement compliqué le travail.

Conçu dans un avion

La personne en charge de la conception de la voiture serait Frank Stephenson, qui au fil des années créera également la Mini du début de l’ère BMW ou la Ferrari F430, entre autres.

Comme le designer lui-même le souligne sur sa chaîne YouTube, Bangle a suggéré concevoir la voiture sur le vol retour après la rencontre avec les directeurs de la marque. C’était un voyage de seulement deux heures et Stephenson note que “c’était un peu effrayant, car s’asseoir dans un avion et concevoir une voiture en deux heures n’est pas la chose la plus facile au monde”.

Cependant, le croquis initial a pu être complété avec quelques détails clés à l’esprit. Pour commencer, le concepteur mentionne que « cela ne pouvait pas simplement ressembler à un véhicule tout-terrain. Il devait avoir une certaine élégance »dans sa conception. Aussi, le problème était que ne pouvait être basé sur aucune autre voiture de la marque, puisque le BMW X5 serait le premier SUV de la firme allemande.

En tout cas, des éléments tels que le front caractéristique de ces années ont été ajoutés, avec la petite grille des rognons. De plus, la ligne caractéristique du pilier D a été ajoutée, appelée “Pli Hofmeister”. C’est un angle de montant arrière caractéristique des voitures BMW depuis la 3200 CS de 1961. C’est une marque de fabrique du constructeur et devrait être présent.

Avec ces détails, le design était prêt à commencer à travailler sur les premiers modèles et les responsables seraient trois hommes qui, bien qu’ils aient déjà 70 ans, seraient tout à fait capables de le réaliser. Ils étaient eux-mêmes ceux ils ont travaillé sur la Lamborghini Miura et Frank Stephenson reconnaît que “c’était comme être devant Michel-Ange, Léonard de Vinci et Rembrandt”.

Une fois le modèle grandeur nature créé, il a été expédié à BMW et l’acceptation a été immédiate. Le X5 enfin présenté au Salon de l’automobile de Détroit 1999 et il a été proposé sur le marché avec des moteurs diesel et essence dont les puissances variaient entre 184 et 360 ch. Il était en vente jusqu’en 2006 et ils ont été fabriqués plus de 600 000 unités. Devenir l’un des plus grands succès de la marque.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.